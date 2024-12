Avís d'última hora del Meteocat: Baixa la cota de neu demà, on nevarà

A Catalunya, la cota de neu sol fluctuar en funció de les masses d'aire fred que travessen el país. A l'hivern, no és estrany que les primeres nevades arribin al Pirineu, especialment en zones elevades. Tanmateix, quan un front fred irromp amb força, la neu pot descendir a cotes sorprenentment baixes, afectant altres àrees del territori.

El Pirineu i les comarques interiors solen ser les primeres a rebre nevades. Però en episodis més intensos, la neu pot arribar fins i tot a zones més properes al litoral, encara que amb menor freqüència. En aquesta ocasió, el Meteocat ha emès un avís important: la cota de neu baixarà significativament a partir de demà dijous.

Neu a partir de 800 metres: Pirineu i altres zones afectades

Segons la informació proporcionada pel Meteocat, dijous s'espera l'arribada d'un front fred que portarà més nuvolositat i precipitacions. La nevada serà especialment notable a la vessant nord del Pirineu, on la cota de neu descendirà fins als 800 metres. A la resta del territori, se situarà al voltant dels 1.300 metres, afectant també altres zones muntanyoses.

| ACN

Divendres, la situació canviarà lleugerament. El temps serà més estable, amb menys precipitacions i cels més assolellats en general. Tot i així, les baixes temperatures continuaran sent protagonistes.

Per dissabte, el Meteocat indica que la nuvolositat tornarà, especialment al nord de Catalunya. Les nevades perdran intensitat, encara que continuaran sent possibles al Pirineu i altres zones elevades.

Temperatures en descens: Abrigueu-vos bé

A més de les nevades, les temperatures experimentaran un notable descens a partir de divendres. Aquest canvi brusc serà més perceptible a l'interior i les zones de muntanya. Es recomana estar atents a les actualitzacions del Meteocat, ja que les temperatures mínimes podrien acostar-se a valors sota zero en moltes localitats.

Al litoral i prelitoral, encara que la neu no serà un problema, el fred també es farà notar. Les jornades seran fresques, amb temperatures que amb prou feines superaran els 10 graus a les hores centrals del dia.

Com preparar-se si neva a la seva zona?

Si la neu arriba a la seva localitat, és important prendre algunes precaucions. Tingueu a mà roba d'abric, guants i calçat adequat per evitar relliscades. Eviteu agafar el cotxe si les carreteres no estan netes o porteu cadenes si us desplaceu per zones de muntanya.

A casa, assegureu-vos que els sistemes de calefacció funcionen correctament i disposeu de llanternes i espelmes en cas de talls de llum. Si viviu en una zona propensa a nevades, retireu la neu d'accessos i camins com més aviat millor per evitar que es congeli.

Així doncs, l'arribada d'aquest front fred portarà nevades a cotes baixes i una caiguda generalitzada de les temperatures. El Meteocat insisteix en la importància de mantenir-se informats i preparats per evitar qualsevol inconvenient.