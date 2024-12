L'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera veta un dirigent d'Aliança Catalana

per Mireia Puig

Segons ha pogut saber aquest diari, l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera, composat pel partit “Som Vallflorida", està limitant l'activitat política dels opositors. El partit independent és una agrupació d’electors i electores municipal, vinculat al partit polític “Candidatura d’Unitat Popular”, CUP. Concretament ha bloquejat a la xarxa social X (antiga Twitter) el dirigent d'Aliança Catalana, Xavier Cruzado.

"Aquest bloqueig, per motius que són òbviament ideològics, m'impossibilita accedir a informació essencial, expressar opinions crítiques. També interactuar amb una administració pública que hauria de ser neutral i garantir la igualtat de tracte a tots els ciutadans. Tot això amb independència de les seves ideologies o posicionaments polítics", assegura Cruzado a Xcatalunya.

| Parlament

Cal destacar, segons Cruzado, que aquest no és el primer episodi de censura que ha patit per part del

consistori. Volia concórrer a les llistes de les passades eleccions al Parlament de Catalunya, però va ser objecte d'intents de censura per part del seu Batlle, Tomeu Aspa Miralta (Som Vallflorida).

Aixo va dificultar la recollida d'avals a la via pública. Cruzado explica que va ser testimoni directe del moment en el que el mateix Batlle va sol·licitar a una patrulla del cos de Mossos d'Esquadra perquè els fessin fora.

"És especialment preocupant que una administració local utilitzi els canals oficials de comunicació telemàtica com a eina de censura ideològica. Aquestes plataformes estan finançades amb recursos públics i tenen la responsabilitat de servir al conjunt de la ciutadania", afegeix el dirigent d'Aliança Catalana.

| ACN, Parlament, XCatalunya

Possibles irregularitats comeses per part del Govern municipal

1. El dret a la llibertat d'expressió, recollit a l'article 20 de la Constitució Espanyola, que protegeix la lliure expressió de les idees i opinions.

2. El dret a la participació en assumptes públics, recollit a l'article 23 de la mateixa Constitució, que empara el dret dels ciutadans a interactuar amb les institucions públiques.

3. El principi de no discriminació ideològica, protegit per l'article 14 de la Constitució.

Conseqüències d'aquest bloqueig

"Aquest bloqueig impedeix que pugui estar informat sobre les decisions i accions del consistori, limitant també la meva capacitat de participar en els afers col·lectius del municipi", considera Xavier Cruzado.

"Demano que es reverteixi immediatament aquest bloqueig i que el consistori es comprometi a garantir la neutralitat ideològica en l'ús dels seus canals oficials. També insto a les entitats de defensa dels drets humans, organitzacions civils i els mitjans de comunicació a investigar i donar veu a aquest cas. S'emmarca en una tendència preocupant de restricció de drets fonamentals en espais de debat públic", finalitza el dirigent d'AC.