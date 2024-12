El doble canvi de temps que arriba divendres: Confirmat pel Meteocat

per Sergi Guillén

Desembre està sent un mes especialment variable pel que fa a meteorologia a Catalunya. La primera quinzena del mes ha estat marcada per temperatures més elevades de l'habitual per a aquesta època de l'any. Els dies assolellats i estables han predominat, amb registres que, en alguns casos, han superat les mitjanes típiques de desembre.

No obstant això, també s'han produït alguns episodis d'inestabilitat. A mitjans de mes, certes àrees de Catalunya van rebre pluges disperses i un lleuger descens de les temperatures.

Això va ser només un petit avançament dels canvis que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), estan a punt d'arribar. Tal com es pot apreciar en l'últim pronòstic, les temperatures tornaran a experimentar importants fluctuacions en els pròxims dies.

Pujada de temperatures a mitja setmana

El Meteocat ha confirmat un canvi notable que començarà a partir de divendres. Entre dimecres i dijous, les temperatures pujaran, especialment les màximes. No obstant això, aquesta situació serà força breu, ja que divendres portarà un gir radical amb una baixada important de les temperatures en gran part del territori català.

| Getty Images Pro

La predicció del Meteocat per a dimecres i dijous indica un increment generalitzat de les temperatures. El mapa meteorològic mostra la presència de cels majoritàriament serens, amb alguns núvols alts i bancs de boira a l'interior. A la costa i a la majoria de comarques del prelitoral, el sol serà el protagonista.

Aquest increment serà més notable en les temperatures diürnes. Les màximes podrien situar-se diversos graus per sobre dels valors normals. Malgrat això, durant les nits i matinades les temperatures continuaran sent fresques, amb gelades febles en zones de muntanya i al Pirineu.

Divendres: descens notable de temperatures

Divendres marcarà un canvi important en el temps. Segons el Meteocat, les temperatures patiran un descens important, especialment en les màximes. Les zones on més es notarà el canvi seran l'interior i el nord de Catalunya.

En aquestes àrees, els termòmetres podrien registrar caigudes de fins a 6 o 7 graus respecte a dijous. El mapa de divendres reflecteix una situació meteorològica diferent, amb l'arribada de núvols i un ambient més fred.

Les temperatures baixes aniran acompanyades de vent en algunes comarques, cosa que augmentarà la sensació de fred. Encara que no es preveuen grans precipitacions, no es descarten pluges febles o algun ruixat en punts de muntanya.

Preparar-se per al fred

El descens de temperatures de divendres suposarà un canvi brusc respecte als dies anteriors. És important preparar-se per a un ambient més hivernal, especialment en les primeres hores del dia. El contrast tèrmic entre dijous i divendres pot resultar considerable.

Es recomana abrigar-se bé, sobretot a les zones on les temperatures seran més baixes. Les persones que realitzen activitats a l'aire lliure hauran de tenir en compte la possibilitat de vent, que augmentarà la sensació de fred. A més, és aconsellable prestar especial atenció a les previsions locals, ja que el temps pot variar en funció de la comarca.