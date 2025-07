Audiències 17 de juliol: TV3 arrasa, el seu programa més vist supera el 26%

La nit del 17 de juliol ha demostrat que TV3 segueix marcant el pas de l'estiu televisiu, fins i tot quan moltes cadenes veuen caure la seva audiència. Mentre en altres autonomies regna la indiferència estival, a Catalunya se segueix assistint a un autèntic fenomen. Els informatius superen el 26 % de quota i formats d'estiu conquereixen el públic, com ho ha fet aquest dilluns Cuines Pim Pam, el programa presentat per Arnau París. Darrere d'aquestes xifres s'amaga una combinació entre rigor informatiu i continguts locals que constitueixen una graella dissenyada per atrapar l'espectador.

Telenotícies i Cuines Pim Pam

Els informatius del 17 de juliol van registrar xifres realment destacades. El Telenotícies Migdia va reunir 399.000 espectadors, unificant una quota de pantalla del 26,7 %, mentre que el Telenotícies Vespre es va situar en 383.000 espectadors i un 30,3 % de share. Aquestes xifres no només consoliden la seva posició davant de competidors com Antena 3 o TVE, sinó que posen de manifest que el públic segueix confiant en el rigor informatiu de TV3 en ple agost.

Una sorpresa agradable per als amants de l'entreteniment culinari. Cuines Pim Pam, presentat per Arnau París, manté una audiència fidel d'uns 264.000 espectadors, cosa que es tradueix en un share del 21,1 %. Aquesta xifra és especialment rellevant si tenim en compte que es tracta d'un programa d'estiu. El format juganer i directe “pim‑pam”, reforçat per receptes fàcils i el carisma de París, ha captat l'atenció i s'ha convertit en el perfecte aliat per a la sobretaula del públic català.

| TV3, Viktor Gladkov

Continuïtat amb propostes refrescants

TV3 ha trobat la fórmula: combinar estructura sòlida amb novetats. Després de l'èxit de sèries d'estiu com Cita Bestial i l'aparició de butlletins informatius sobre successos d'actualitat, Cuines Pim Pam ha funcionat com un punt de lleugeresa que arrodoneix la graella. Tal com assenyalava El Món de la Tele, la cadena manté el seu lideratge en totes les franges horàries sense rival aparent.

És evident que el canal ha aconseguit passar el test de l'estiu amb nota. Els informatius mantenen el seu múscul i els continguts d'estiu sorprenen per la seva frescor i eficàcia. Tanmateix, hi ha dos interrogants que comencen a albirar-se a l'horitzó

Primer, la sostenibilitat de l'èxit de Cuines Pim Pam. Resta per veure si París serà capaç de mantenir aquesta audiència fora del clima estival, o la fidelitat es diluirà quan la graella torni al seu pols habitual amb estrenes de tardor.

| TV3

I segon, la gestió de la competència. Mentre TV3 brilla amb els seus formats, Antena 3 i TVE lluiten per conquerir altres nínxols. La clau estarà en si l'autonòmica reforça la seva oferta amb nous rostres o continguts capaços de sorprendre més enllà del prime time.

El 17 de juliol ha estat un altre test que TV3 ha superat amb excel·lent. Mantenir més del 26 % de share en els principals informatius i situar Cuines Pim Pam com un dels programes revelació de l'estiu no és fruit de l'atzar. Demostra que la cadena ha sabut conjugar format, presentador i timing.