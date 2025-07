El Meteocat confirma pluges i boira: on i quan afectaran

per Joan Grimal

Catalunya viurà un cap de setmana marcat per un clar contrast meteorològic, amb un dissabte especialment inestable que donarà pas a un diumenge i dilluns molt més tranquils. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (@meteocat), el dissabte serà el dia més mogut.

Tal com s'aprecia al mapa de predicció a mitjà termini difós per Meteocat, les precipitacions seran de caràcter tempestuós a l'extrem nord, amb possibles episodis elèctrics i pluges intenses en punts de l'Alt Pirineu i Prepirineu. A més, s'espera que les temperatures experimentin un descens notable.

En canvi, el litoral sud i la costa central viuran un dissabte una mica més estable, amb predomini de cels poc ennuvolats i alguns núvols baixos o boires matinals, sense precipitacions previstes. En aquestes zones, la calor seguirà sent moderada, però sense els pics de temperatura de jornades passades.

Diumenge de sol i boires costaneres

L'atmosfera s'estabilitza notablement i predominaran els cels serens o poc ennuvolats a la major part del territori. Les boires o núvols baixos podrien reaparèixer al litoral nord i la costa central, especialment a primeres hores del matí, però tendiran a dissipar-se amb rapidesa a mesura que avanci la jornada.

Les temperatures es mantindran moderades i agradables, amb màximes que podrien tornar a repuntar lleugerament respecte al dissabte. El sol dominarà sobretot al litoral sud, el prelitoral i la Catalunya Central, on s'espera una jornada ideal per a activitats a l'aire lliure.

El vent serà fluix en general, amb algunes brises en zones de costa a la tarda. El risc de precipitacions serà molt baix a tot Catalunya, i els valors tèrmics se situaran entorn dels 26-30 °C a l'interior i litoral, una mica més baixos al Pirineu.

Dilluns: continuïtat de la calma, tot i que amb més nuvolositat

Per dilluns, Meteocat preveu una jornada novament estable, tot i que amb més presència de núvols respecte a diumenge, especialment al nord-est i al litoral de Girona i el Maresme. Aquests núvols, però, no portaran pluja en principi, tot i que podrien deixar cels més grisos a les primeres hores del dia.

La resta del país mantindrà l'ambient assolellat, especialment a les comarques del sud i de l'interior. Les temperatures no patiran grans canvis, mantenint-se en valors propis de l'estiu, però sense excessos. S'espera que les màximes tornin a situar-se entre els 28 i 32 °C en punts de Ponent i la Catalunya Central.

Al mapa de Meteocat s'observa com dilluns es dibuixa una situació força homogènia a tot Catalunya, amb sol predominant i alguns núvols dispersos. Les condicions continuaran sent favorables per al turisme, les activitats esportives i els desplaçaments de vacances.

Recomanacions finals

El dissabte serà el dia més problemàtic del cap de setmana, amb tempestes que poden ser localment intenses al nord i una baixada general de les temperatures. En canvi, diumenge i dilluns oferiran un clima molt més estable, amb predomini del sol, temperatures agradables i només algunes boires matinals o núvols puntuals al litoral.

Des de Protecció Civil es recomana extremar les precaucions el dissabte en zones de muntanya pel risc de tempestes, especialment si es tenen previstes excursions, activitats en barrancs o travesses. Diumenge i dilluns, en canvi, seran dies propicis per gaudir de l'estiu català amb tranquil·litat.