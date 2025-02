Aliança Catalana es reforça imparable al Pla d’Urgell

per Rubèn Novoa

L'expansió d'Aliança Catalana continua a bon ritme. Aquest cap de setmana, Mollerussa ha acollit la constitució oficial del Comitè Comarcal del Pla d’Urgell, amb una assistència massiva de més de 130 afiliats i simpatitzants. L’acte ha servit per reforçar l’arrelament del partit a la comarca i establir una estructura sòlida per encarar els pròxims reptes electorals.

La trobada ha comptat amb la presència de destacats dirigents del partit, com Lluís Areny, secretari nacional de comunicació; Oriol Gès, secretari nacional d’organització; Aurora Fornos, secretària nacional de Política Institucional; Ramon Abad, president del Comitè Comarcal del Segrià; i Rosa Maria Soberana, diputada d'Aliança Catalana per Lleida.

Un equip fort per fer créixer el partit

Durant l'acte, s’ha procedit a l’elecció de la junta del comitè comarcal, que estarà presidida per Manel Molins. L’acompanyaran Anna Mota com a secretària d’organització i Josep Maria Duart com a tresorer. A més, s’hi incorporen com a vocals Josep Molins, Joan Serra, Xavier Fernández i Manel Solà.

| Aliança Catalana

“És un orgull comptar amb un equip compromès i preparat per fer créixer el projecte d'Aliança Catalana al Pla d'Urgell”, ha dit Manel Molins després de ser escollit president del comitè. El nou equip s'ha marcat com a objectiu principal consolidar la implantació del partit a la comarca, ampliar la base militant i establir una xarxa territorial efectiva per preparar les pròximes eleccions municipals.

Les municipals, el gran repte

El secretari d'organització, Oriol Gès, ha destacat la importància d'aquest nou pas en l'expansió territorial del partit. “Aquest és ja el 21è comitè que constituïm arreu del país, una fita que demostra la força i la implantació del nostre moviment. Al Pla d'Urgell vam obtenir uns resultats excel·lents en les darreres eleccions, i ara el repte és posar el focus en les municipals per continuar avançant”, ha dit Gès.

L’objectiu d’Aliança Catalana és arribar amb una estructura forta a les municipals del 2027, presentant candidatures a diversos municipis de la comarca i consolidant-se com la principal alternativa independentista i identitària. El partit vol aprofitar la seva creixent implantació per disputar el vot sobiranista als partits tradicionals, als quals acusa de renunciar a la defensa dels interessos de Catalunya.

Identitat, seguretat i prosperitat per al Pla d’Urgell

El nou comitè comarcal ha fixat com a prioritats enfortir la militància, intensificar la presència del partit en el teixit associatiu de la comarca i treballar per impulsar una candidatura municipalista forta i coherent amb els principis del partit. “Volem un Pla d’Urgell on es defensin sense complexos la identitat catalana, la seguretat i la prosperitat del territori”, ha dit Molins.

Els membres del comitè han destacat la importància de combatre les polítiques globalistes i de preservar la cultura i les tradicions catalanes davant les amenaces constants a la identitat nacional. A més, han anunciat que en els pròxims mesos organitzaran actes i trobades per seguir eixamplant la base del partit i preparar el terreny per als pròxims comicis.

| Parlament

Una crida a la mobilització

L’acte ha conclòs amb una crida a la mobilització de la militància i dels simpatitzants per fer d'Aliança Catalana l’alternativa política de referència al Pla d'Urgell. “Cada cop som més, i cada cop som més forts. Ara és el moment d’unir esforços per aconseguir el canvi que Catalunya necessita”, ha dit Gès.

Amb aquesta nova estructura, Aliança Catalana reforça la seva presència a les comarques de Ponent i es prepara per continuar la seva expansió arreu del país. La formació de Sílvia Orriols segueix creixent i es consolida com la gran esperança per a molts catalans que volen un projecte polític clar, contundent i sense renúncies.