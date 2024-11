Arriba un front atlàntic amb pluja i vent: Les zones més afectades

per Mireia Puig

La meteorologia torna a ser notícia a Catalunya amb l'arribada d'un front atlàntic que comportarà un episodi de pluges, vent i un ascens de temperatures. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), l'inici de la setmana estarà marcat per precipitacions intenses, especialment a les comarques de l'oest i el nord, així com ratxes de vent fort al Pirineu. Aquest fenomen climàtic travessarà la regió al llarg dels propers dies, deixant diferents impactes depenent de la zona.

El front atlàntic, típic de la temporada tardorenca, no només portarà inestabilitat, sinó que també suposarà un canvi notable al termòmetre, amb temperatures en ascens fins que el sistema abandoni el territori català. A continuació, analitzem les previsions i les àrees més afectades per aquest fenomen.

| ACN, wowow

L'inici de la setmana: pluges i vent

Dilluns serà el dia més afectat per les pluges, que es concentraran principalment a la meitat oest i les comarques del nord. Segons el mapa de Meteocat, s'espera que les precipitacions siguin persistents i localment intenses a l'Alt Pirineu, el Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. En aquestes zones, la combinació de pluges i fortes ratxes podria complicar les activitats a l'aire lliure i generar acumulacions d'aigua en àrees vulnerables.

A la resta del país, com Lleida, Segarra o Terra Alta, les pluges també hi seran presents, encara que amb menys intensitat. Per la seva banda, el litoral i el prelitoral de Tarragona i Barcelona podrien experimentar precipitacions moderades, especialment durant la primera meitat del dia.

Millora dimarts

A mesura que el front avança, dimarts es veurà una lleugera millora a la majoria de les comarques. Tot i això, les pluges podrien persistir de manera residual al Pirineu i en alguns punts de l'oest de Catalunya, com el Priorat i la Noguera. Les temperatures començaran a pujar, marcant un contrast amb els dies anteriors.

Finalment, dimecres arribarà amb cels majoritàriament clars a tot el territori. Aquest canvi en les condicions meteorològiques portarà un descans després de dos dies d'inestabilitat, amb temperatures que podrien situar-se per sobre dels valors habituals per a aquesta època de l'any.

Precaucions davant del vent al Pirineu

Una de les característiques més destacades d'aquest front serà el vent, que se sentirà amb més força al Pirineu. Les ratxes podrien superar els 25-30 m/s a zones com l'Alt Pirineu, especialment a cotes altes. Les autoritats recomanen extremar les precaucions en aquestes àrees, evitant activitats a la muntanya i assegurant objectes susceptibles de ser arrossegats pel vent.

A altres zones com l'Alt Empordà, que habitualment experimenta episodis de vent intens, també es podrien registrar ràfegues significatives. Tot i això, la intensitat no serà tan marcada com al Pirineu.

Consells per a la població

Davant d'aquest tipus d'episodis meteorològics, Meteocat aconsella a la població mantenir-se informada a través dels avisos oficials i seguir les recomanacions de les autoritats locals.

Evita desplaçaments innecessaris a les zones més afectades per vent i pluja. Reviseu l'estat dels vehicles abans de viatjar i, en cas de conduir, extremeu la precaució. Assegura balcons i terrasses per evitar que els objectes siguin desplaçats pel vent.