Alerta urgent de Meteocat: Es compliquen les pluges, greu risc a diverses comarques

per Duna Costa

En la quietud del matí estival català, el cel sembla immòbil i plàcid; el sol domina amb una presència suau i estable. L'atmosfera denota calma, però aquesta serenor amaga un canvi que podria alterar el panorama meteorològic a la segona meitat del dia. Encara que tot apunta que la jornada començarà sense ensurts, els models de predicció adverteixen sobre un gir brusc: condicions que podrien modificar l'ambient quotidià en algunes comarques de l'interior.

Com evolucionaran les pluges intenses durant la tarda

Les primeres hores de divendres es presenten amb cels serens a àmplies zones del país i temperatures mínimes suaus que varien entre els 23 °C a Barcelona i els 16 °C a Girona. S'arribarà a màximes properes als 30 °C en diverses capitals. Tanmateix, el panorama començarà a canviar a mesura que avanci la jornada, entre les 14:00 i les 20:00 hores. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís SMP per intensitat de pluja, amb un nivell de perill que arriba fins al 3/6, catalogat com a risc de moderat-alt.

Aquest episodi té com a principal característica la possibilitat de precipitacions intenses que podrien superar els 20 mm en només 30 minuts. En terrenys ja saturats o urbanitzats es podria derivar en inundacions locals o complicacions a la xarxa viària i el drenatge.

| ACN

Les comarques amb més grau d'alerta —color taronja a la cartografia oficial— es concentren a la zona central i nord. El Ripollès, la Garrotxa, el Pla de l’Estany, entre d'altres, seran on el perill assoleixi el nivell màxim de 3 a l'escala meteorològica local. Mentrestant, altres regions com el Lluçanès, Baix Empordà, Alt Empordà o la Selva registren un nivell 2 -avís groc-, que implica un risc moderat, però que exigeix seguiment. Els mapes assenyalen que el fenomen serà extens dins de les comarques afectades, afectant entre el 30% i el 70% del territori previst.

A la resta de Catalunya, el sol continuarà dominant el dia, especialment a Ponent i el litoral. Allà es preveu un ambient assolellat amb temperatures elevades en ascens cap als 30–36 °C, mentre la humitat segueix continguda.

Factors que eleven el risc a nivell 3

Tot i que no es preveuen acumulacions en 24 hores superiors als 100 mm, el risc associat no és trivial. N'hi ha prou amb 20 mm en mitja hora per generar acumulacions puntuals que posin en risc sistemes de clavegueram i provoquin basses en vies urbanes i rurals.

| XCatalunya, Canva Creative Studio

El panorama que es perfila per a la tarda i la nit de divendres no ha de ser motiu d'alarma, però sí de prudència. Es tracta d'un episodi localitzat, però amb prou intensitat per generar efectes puntuals. Les autoritats municipals ja han activat els seus protocols d'emergència i estan en contacte amb els equips de coordinació.

Recomanacions per afrontar possibles incidents

A la ciutadania se li recomana mantenir-se informada a través de canals oficials en temps real i evitar desplaçaments innecessaris en zones marcades en taronja i groc. Qui resideixi a les comarques afectades faria bé de preveure possibles acumulacions d'aigua i revisar sistemes de drenatge, especialment en trajectes baixos o a prop de cursos d'aigua.

Un cop finalitzi aquest episodi, l'ambient tornarà progressivament a una cadència més estable i assolellada, especialment durant el cap de setmana. No obstant això, aquest avís recorda la variabilitat climàtica que caracteritza la meteorologia mediterrània. Es pot passar de calma a alerta en qüestió d'hores.