La mesura clau d'Orbán per afavorir la natalitat en les classes mitjanes

En ple debat sobre la immigració i la balança entre aspectes positius i aspectes negatius que comporta, el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, ha presentat una mesura trencadora que està sent molt comentada en els diferents països de la Unió Europea. Davant d'una situació cada vegada més complicada, els estats membres hauran de debatre mesures similars.

És cert que els índexs de natalitat estan baixant a tota velocitat. Les raons són diverses, però la principal és que les dones entren al mercat de treball i decideixen tenir fills més tard. O no tenir-ne. Una altra explicació és que moltes famílies, amb una decisió responsable, davant la impossibilitat de mantenir els seus fills sense ajudes públiques, decideixen no tenir-ne.

És per això que molts sectors de l'esquerra apel·len a l'arribada d'immigrants per suplir aquesta manca de natalitat. Volen que vingui gent a pagar-nos les pensions. El problema és que molts d'ells no poden complir aquesta funció. O perquè no estan qualificats o perquè no tenen ganes d'estar-ho. I, sobretot, perquè algú ha d'estar a casa cuidant dels nens i, és clar, aquesta persona és la dona.

La conclusió és que els beneficis que pot tenir un Estat s'escapen amb l'augment de despesa pública en més sanitat, en més educació i en més ajudes públiques, que moltes vegades, són a fons perdut. D'aquí les mesures com les que ha impulsat Viktor Orban.

En què consisteixen?

Orbán ha proposat l'exempció de l'Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a les mares que tinguin dos o més fills. A més, la mesura tindrà caràcter vitalici. Ja s'aplica ara a les dones que tenen quatre fills, doncs, aquest nombre baixa fins als dos. Així mateix, les famílies hongareses també tindran deduccions fiscals en altres matèries, com la supressió de la tributació sobre els subsidis de maternitat, paternitat o cura dels fills.

Principals objectius

Les mesures de Viktor Orbán, que han estat molt criticades per l'esquerra hongaresa i europea, no només pretenen impulsar la natalitat d'aquest país, sinó també alleugerir les famílies, perquè augmenti el consum i millorar l'economia interna del país.