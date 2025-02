Atac surrealista de Jordi Pujol a Aliança Catalana

per Mireia Puig

El fracàs de la moció de censura per part dels partits woke a Ripoll ha generat un fort enrenou en els darrers dies. Tot semblava dat i beneït i el processisme ja obria el cava extremeny. A darrera hora, però, els resultats d'una enquesta ho canviaven tot. Junts renunciava a sumar-se a la moció de censura contra Sílvia Orriols. No perquè no veiessin amb bons ulls un pacte amb el PSOE del 155. Ni tampoc pel famós respecte a la llista més votada que sempre prediquen.

Simplement per un tema electoralista. Jordi Turull, ràpidament s'afanyava a dir que combatrien Aliança Catalana. El nou líder juntaire de Ripoll, amb un discurs molt poc convincent, se sumava a aquest ànim triomfalista tot i que la darrera enquesta situa Aliança Catalana amb 9 regidors i Junts amb 1. Jugada mestra.

Jordi Pujol se suma a les crítiques contra Aliança Catalana

L'expresident Jordi Pujol s'ha mostrat en desacord amb la posició de Junts de desmarcar-se de la moció de censura contra Sílvia Orriols i ha defensat que el que el mainstream processista coneix com a 'extrema dreta' s'ha d'abordar "mantenint l'exclusió".

| ACN

Així ho ha assegurat aquest diumenge en una entrevista a 'El Punt Avui', on l'exlíder de Convergència ha alertat que "en les pròximes eleccions, una de les víctimes serà el que havia estat Convergència, perquè algú del nostre món, del que ara és Junts, podria passar a Aliança".

Pujol també ha admès que volia anar a Ripoll fa un any contra el discurs d'Orriols. "Cal dir a aquesta gent que, amb polítiques i mentalitat etnicistes, Catalunya avui ja no existiria. La cosa ètnica ens convertiria absolutament en residuals", ha justificat.

L'expresident de la Generalitat ha assenyalat que ell sempre ha tingut "molt present" la qüestió de la immigració. "Sempre vaig tenir la idea de la integració i de mirar que s’incorporessin. Això requeria una política social, una bona acollida", ha defensat. I ha afegit: "Això requeria una política lingüística, social, d’urbanisme, etcètera, que poc o molt es va fer. El que passa és que la inundació és tan grossa que ens ha desbordat molt, molt".