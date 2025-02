Oficial Meteocat: Gir de 180 graus en el temps a partir de dimecres

per Sergi Guillén

Després de diversos dies amb temperatures suaus i ambient estable, Catalunya es prepara per a un canvi brusc en les condicions meteorològiques. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat l'arribada d'un front fred que portarà precipitacions, augment de la nuvolositat i un descens en els termòmetres. A partir de dimecres, l'escenari meteorològic farà un gir de 180 graus, marcant el final de l'estabilitat atmosfèrica que ha predominat últimament.

De cels clars a l'arribada d'un front fred

L'inici de la setmana ha estat dominat per un ambient majoritàriament assolellat en bona part del territori català. Amb temperatures diürnes que han assolit els 17 °C en zones com Reus i el litoral. No obstant això, els models meteorològics indiquen que aquesta calma tindrà els dies comptats.

La irrupció d'un front atlàntic canviarà radicalment la situació, amb un augment de la nuvolositat i l'arribada de precipitacions que afectaran especialment la meitat nord. Dimarts serà el punt d'inflexió. Durant el matí encara es mantindran alguns clars, però amb l'avanç del dia el cel es cobrirà en gran part de Catalunya.

El front fred es farà notar amb pluges en punts del Pirineu i el Prepirineu, així com a la meitat occidental del territori. A més, el vent començarà a guanyar intensitat, especialment en zones costaneres i de muntanya.

| Getty Images, sanjagrujic

Descens tèrmic i pluges intermitents

El canvi més important arribarà a partir de dimecres, quan el front s'hagi instal·lat sobre el país. Les temperatures descendiran de forma generalitzada, amb mínimes que tornaran a situar-se per sota dels 5 °C a l'interior i màximes que amb prou feines superaran els 13°C en moltes localitats.

Les pluges seran més freqüents al vessant nord del Pirineu, on s'espera acumulació de neu en cotes superiors als 1.200 metres. A la resta del territori, els ruixats seran dispersos, encara que no es descarta que algunes zones del litoral i prelitoral registrin episodis de pluja.

Dijous i divendres mantindran una dinàmica similar, amb intervals nuvolosos, pluges ocasionals i temperatures contingudes. El vent també jugarà un paper important, amb ratxes moderades a la costa i punts elevats de l'interior.

Un final de setmana incert

Encara que el panorama meteorològic a curt termini està bastant definit, encara hi ha incertesa sobre l'evolució del temps de cara al cap de setmana. Alguns models apunten a una possible estabilització, amb una progressiva reducció de la nuvolositat i una lleugera recuperació de les temperatures. No obstant això, altres escenaris suggereixen que la inestabilitat podria mantenir-se alguns dies més, amb l'arribada de fronts atlàntics que mantindrien la tendència plujosa.

El que és segur és que Catalunya deixarà enrere l'estabilitat d'aquests dies per endinsar-se en un període més dinàmic i variable. La recomanació és estar atents a les actualitzacions de Meteocat i preparar la roba i el paraigua, ja que l'hivern encara té capítols per escriure.