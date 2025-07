Oficial Meteocat: 5 comarques catalanes en risc de pluja intensa des de la matinada

per Joan Grimal

El Meteocat ha actualitzat el seu avís de situació meteorològica de perill per pluges intenses per a aquest dimecres 30 de juliol, amb una previsió de precipitacions que podrien superar els 20 mm en només 30 minuts. L'alerta, que afecta especialment el litoral i prelitoral central, ha estat emesa amb un grau de perill moderat (2 sobre 6).

Zones afectades i nivell de perill

Segons els mapes oficials del Meteocat, les zones més exposades a aquest episodi de pluja intensa es concentren a les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp. Aquestes regions apareixen assenyalades en color groc, la qual cosa indica un risc meteorològic moderat.

La resta de Catalunya, representada en verd, no presenta cap perill significatiu per ara. La distribució del fenomen es considera local, la qual cosa significa que la pluja no afectarà de manera generalitzada tot el territori, però sí que podria provocar incidències en punts concrets.

| ACN, Pixelshot, Meteocat, XCatalunya

Hores clau per a les precipitacions

L'avís meteorològic apunta que les pluges més intenses tindran lloc entre les 2:00 i les 8:00 hores de la matinada de dimecres. Durant aquest període, es podrien assolir nivells de precipitació superiors a 20 mm en mitja hora, un llindar que pot generar acumulacions ràpides d'aigua i posar en risc la mobilitat.

A partir del migdia, el Meteocat preveu que les condicions millorin. Entre les 12:00 i les 24:00 hores, el risc serà nul o molt baix a tot el territori català.

| AEMET

Què implica superar els 20 mm en 30 minuts

Arribar a aquest llindar d'intensitat de pluja en tan poc temps representa un risc potencial per a zones urbanes amb un sistema de drenatge deficient. Aquest volum de precipitació pot provocar inundacions puntuals, embassaments d'aigua en carrers i carreteres, així com desbordaments de clavegueres o rieres urbanes.

Per això, tot i que el grau de perill és moderat i no generalitzat, el Meteocat adverteix de la necessitat d'extremar les precaucions, especialment durant les hores de més probabilitat de precipitacions intenses.

L'avís més rellevant del Meteocat

El més destacable del comunicat emès pel Meteocat és que, durant la franja horària compresa entre les 2:00 i les 8:00 hores de dimecres 30 de juliol, es podrien superar els 20 mm de pluja en només 30 minuts en zones concretes del litoral i prelitoral de Catalunya.

Aquesta dada ha portat a activar el grau 2 sobre 6 d'alerta per intensitat de pluja, la qual cosa, tot i que no representa una emergència generalitzada, sí que requereix vigilància activa i responsabilitat ciutadana. Des del Meteocat s'insisteix a seguir les indicacions dels serveis d'emergència i actuar amb sentit comú.

El Meteocat ha indicat que, tot i que el grau de perill és moderat (2/6), no es descarta que en alguns punts concrets se superi fins i tot el llindar dels 40 mm en 30 minuts, la qual cosa elevaria notablement el risc d'inundacions. Aquesta possibilitat, tot i que poc probable, obliga a mantenir l'atenció durant tota la matinada.