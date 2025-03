Aliança Catalana denuncia les subvencions als grups polítics i promet això si governa

Aliança Catalana ha destapat un nou cas de despesa pública que considera injustificada: l’Ajuntament de Vic ha concedit subvencions per un total de 93.346,79 euros als grups polítics entre 2023 i 2024. Segons les dades publicades pel partit, els imports es distribueixen de la següent manera:

Aliança Catalana ha qualificat aquesta pràctica de "malbaratament de fons públics", insistint que els diners haurien d’anar destinats a millorar serveis essencials per als ciutadans en comptes de finançar els partits polítics.

Un model sense subvencions: l’exemple de Ripoll

El partit ha anunciat que, si arriba al govern municipal, eliminarà aquestes subvencions, tal com ja ha fet la líder d’Aliança Catalana Sílvia Orriols a Ripoll. A la capital del Ripollès, l’Ajuntament ha deixat de destinar fons municipals als grups polítics, seguint el compromís electoral d’Aliança Catalana.

| Aliança Catalana

Des d’Aliança Catalana a Vic ens han volgut deixar clar que “Els recursos municipals han de servir per millorar la vida dels ciutadans, no per finançar els partits. A Ripoll hem demostrat que es pot governar sense aquestes ajudes i farem el mateix a qualsevol municipi on governem.”

Aquest moviment de denúncia podria tenir un impacte important de cara a les futures eleccions municipals a tot Catalunya. Aliança Catalana ha demostrat a Ripoll que es pot governar sense dependre d'aquestes subvencions, i ara busca traslladar aquest model a altres municipis del país.

Amb una posició contundent contra les ajudes als partits, Aliança Catalana es diferencia de la resta de formacions i vol capitalitzar el descontentament popular contra el sistema actual. No es tracta només d'un cas aïllat: cada cop més municipis veuen en aquest model una alternativa real per a una gestió més austera i transparent.

| Jordi Amela (Aliança Catalana)

Un estalvi que podria ser de milions d'euros

El partit defensa que, si aquesta proposta s’implementa arreu del país, es podrien estalviar milions d’euros anuals que es podrien destinar a serveis públics essencials. Aquesta estratègia forma part del seu full de ruta per aconseguir més implantació municipal i consolidar-se com una alternativa real a la política tradicional.

A mesura que s’acosten les pròximes eleccions, aquesta postura podria generar debat entre els ciutadans, que hauran de decidir si prefereixen continuar amb el model actual o apostar per una nova manera de gestionar els recursos públics.