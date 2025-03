No és or tot el que lluu

Han passat 25 anys d'ençà del nou mil·leni, no sense canvis profunds tan ideològics com culturals. El confosionisme de l'esquerra actual, el desgast ideològic, la manca de valors, la mediocritat dels nous liders mundials i una barreja de supèrbia sectària vers els nostres avis, ens ha dut aquesta ensorrada de valors a la societat Occidental sobretot.

Del neolliberalisme colonial al capitalisme. També ha canviat l'egoisme pel poder el control per la societat la disbauxa econòmica, el fer-se ric a qualsevol preu. Trepitjar a tothom mentre jo visqui bé. Tot això ens ha dut a una societat perduda totalment amb l'individualisme egocèntric amb un menyspreu absolut pel pròxim hi ens ha dut fins aquest desgavell moral social i polític on ens trobem.

La manca de referents ha fet perdre l'equilibri social. És aquí on cultures bàrbares com l'islam gihadista treu els seus adeptes. Cap altra secta religiosa ni político-religiosa és tan criminal. El catolicisme amb totes llurs mancances ha caigut en picat. La manca de fe, no només amb un déu sinó amb uns referents morals i l'autoculpa de l'esquerra creient que la solució és obrir portes a Europa i buidar l'Àfrica, en comptes de promoure revoltes socials als Països africans i buidar-la de dictadors.

Promoure el repartiment de recursos i expandir el coneixement per destruir els dogmes salvatges de les religions missògines.

La solució no és papers per tothom perquè tampoc Europa té feina per a milions d'immigrants, és absurda aquesta política i a la llarga un desastre. El xoc cultural és brutal i això promou l'enfrontament entre comunitats.

| ACN, Parlament, XCatalunya

L'UE ha fracassat brutalment, d'ençà de la caiguda del mur de Berlin i l'ensorrada del comunisme clàssic, hem abraçat l'individualisme capitalista americà, els hem donat el control militar i econòmic i el pensament polític. Hem abraçat l'OTAN com un tòtem salvador i hem oblidat la diplomàcia i la cultura Europea. Torna l'Europa de sempre on hi jugava Rússia com una part indispensable de l'Europa que s'obria a l'Orient, Xina, Índia etc. Ens hem deixat duur pels interessos geopolítics americans i hem destruït la diplomàcia pròpia.

Quan tot l'occident proianqui tampoc ha sabut resoldre els problemes, ans el contrari. Queda clar amb les guerres de control han provocat al desastre de la immigració massiva i els genocidis a les zones.

Conseqüències en el poble català

Aquesta llarga introducció serveix per comprendre la profunda depressió en què el poble català ha caigut d'ençà de l'abandonament de l'1O per part dels líders del procés, però el pitjor és la manca de criteri propi i la intoxicació informativa, l'arribisme de gran part dels polítics i el sectarisme dels partits clàssics. La gent ja no raona ni escolta per debatre, s'ha posat de moda l'insult agressiu tot allò què no agrada sentir és feixista, xenòfob, extrema dreta etc.

La majoria d'aquests nous gurus són ignorants, egolatres, sectaris. Per més estudis que tinguin son autèntics imbècils que per salvar llur pagueta son capaços de vendre al País. La Nació catalana no estat mai, ni amb la dictadura, tan deprimida, tan ensorrada. La llengua sota mínims, una immigració desbocada. La manca d'esperit de lluita amb una deixadesa moral dels partits mal anomenats d'esquerra ens aboquen vers una perillosa frustració com a poble i ens porta a un autoodi contra tota la nostra cultura ancestral.

| ACN, XCatalunya

Ja és hora de despertar. La nostra Nació mil·lenària és de cultura judeocristiana occidental, amb uns valors morals claríssims i un respecte total per la llibertat. Ens ve dels grecs, bressol de la nostra civilització. Els catalans ens hem desfet sempre dels enemics, hem creat imperi al mediterrani, hem apostat pel comerç, pel respecte i per fer-nos respectar.

No podem llençar centenars d'anys d'història i cultura perquè quatre gurus tarats ens vulguin imposar una moral i unes formes de vida què ni ens interessen ni els volem. Així que ens cal despertar i ràpidament de la barbàrie esquerranosa ignorant i sectària.

Tots els estats del món tenen infraestructures, lleis i reconeixement cultural per viure i, evidentment, exèrcit i policia per defensar-nos d'invasions i enemics. Negar l'evidència per voler reivindicar un país xupiguai inexistent és d'imbècils. Els Països Catalans hem de tornar a reeixir per ser el bressol de la civilització al mediterrani, cal recuperar l'autoestima de l'1'o.

| ACN

També cal recordar que venim de la resistència de 1714, de la revolució industrial de la Mancomunitat, de la Renaixença de Gaudí, Pau Casals, Jaume I, dels almogàvers, miquelets, maulets, angelets de la terra de Pompeu Fabra, Mercè Rodoreda, de tota aquesta barreja som fills hereus. Mai ningú ens ha pogut derrotar.

Per una república social dels Països Catalans, ens cal lluitar i vèncer.



Donec perficiam, visca la terra lliure.

Fredi Bentanachs Chalaux

Ex membre fundador de Terra Lliure i l'MDT

represaliat polític activista i poeta