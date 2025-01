Aliança Catalana destapa greus irregularitats a la DGAIA i exigeix responsabilitats

Aliança Catalana ha decidit fer front a les greus irregularitats detectades en la gestió de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) com han anunciat als mitjans acreditats al Parlament. Aquestes irregularitats, denunciades per diversos òrgans de control com la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau i la Sindicatura de Greuges, inclouen deficiències en l’adjudicació de serveis, la manca de justificació en adjudicacions per via d’emergència i la inexistència de protocols de control adequats.

Compromís amb la transparència i la justícia social

Aliança Catalana ha registrat cinc preguntes per escrit dirigides al Govern i ha exigit respostes clares sobre els presumptes fraus en el pagament de prestacions econòmiques i d’habitatge destinades a MENA extutelats. Paral·lelament, ha sol·licitat la compareixença de la consellera de Drets Socials davant la Comissió de Drets Socials per oferir explicacions detallades sobre aquestes irregularitats, així com per informar sobre les mesures que es prendran per corregir-les.

Les qüestions plantejades pel grup se centren en la investigació de les irregularitats detectades com ara bé els protocols de control per supervisar l’ús dels recursos públics, les sancions previstes per als responsables, la realització d’auditories internes per fiscalitzar totes les despeses gestionades des de la DGAIA i l'exigència a d'un compromís per part del govern de Salvador Illa amb la transparència en la gestió de recursos públics.

Un problema de gran envergadura lligat al clientelisme

Els informes dels òrgans de control han revelat situacions del tot preocupants com ara adjudicacions directes sense justificació per via d’emergència, manca de formalització en els contractes de renovació, inexistència de protocols que garanteixin el compliment de les condicions establertes per a cada beneficiari, entre d'altres.

Aquestes anomalies no només impliquen un ús inadequat dels recursos públics, sinó que també qüestionen la protecció i l’atenció que haurien de rebre els col·lectius vulnerables, especialment els infants i adolescents sota tutela pública.

Aliança Catalana agafa el toro per les banyes

En el comunicat que hem rebut, Aliança Catalana ha reiterat el seu compromís amb la defensa dels recursos públics i han qualificat d’“inacceptable” que recursos destinats a la protecció de la infància i la joventut siguin gestionats de manera negligent. Segons el partit nacionalista, “aquesta situació no només és un escàndol administratiu sinó una traïció als col·lectius més vulnerables del nostre país”.

Amb aquesta acció, Aliança Catalana es posiciona com a principal força opositora davant les negligències del Govern, exigint transparència i responsabilitats immediates per garantir que els fons públics compleixin la seva funció social.

El retorn del període de sessions evidencia la voluntat d’Aliança Catalana de liderar el debat polític amb una agenda basada en la rendició de comptes i la defensa dels més desfavorits i la Nació Catalana. El proper Ple serà d'interès per veure si Salvador Illa té quelcom més a dir que "Bon Any 2025 tingui senyora Orriols".