Alerta màxima, Protecció Civil activa l'Inuncat: Tots els detalls

La previsió meteorològica adversa per a les pròximes hores ha escalat a un nou nivell de gravetat a Catalunya. Les autoritats d'emergències han decidit elevar la resposta davant la previsió d'un episodi de pluges d'excepcional intensitat. Protecció Civil de la Generalitat ha activat formalment el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, conegut com a INUNCAT.
Aquesta mesura subratlla la serietat del fenomen i posa en preavís tots els serveis d'emergència del territori. La situació requereix la màxima atenció per part de la ciutadania durant les pròximes quaranta-vuit hores.
Què és i què implica l'activació del pla INUNCAT?
El pla INUNCAT no és un simple avís meteorològic, sinó un protocol d'actuació dissenyat per a emergències greus. La seva activació en fase d'Alerta indica que els models preveuen inundacions amb potencial per causar danys importants a persones i béns.
Aquest mecanisme coordina de manera efectiva tots els cossos de seguretat i emergències, des de bombers fins al sistema mèdic. Es mobilitzen recursos materials i humans per poder donar una resposta ràpida i eficaç davant les possibles incidències. La decisió es fonamenta en l'alta probabilitat que es produeixin xàfecs d'una intensitat torrencial molt perillosa.
Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, en el punt de mira
La principal preocupació de les autoritats se centra ara mateix a les comarques del sud de la comunitat catalana. La previsió per al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre indica possibles xàfecs d'extrema violència. Es podrien registrar acumulacions de fins a quaranta litres per metre quadrat en un interval de només trenta minuts.
Aquesta intensitat és el doble de la prevista en altres zones i pot provocar crescudes sobtades i violentes de rius i rieres. Les franges horàries de més risc es concentren al matí i a la tarda de dilluns, coincidint amb la mobilitat habitual. Aquestes àrees geogràfiques són especialment sensibles a les inundacions per la seva particular orografia i xarxa de barrancs.
Una situació meteorològica que afecta tot Catalunya
Tot i que l'alerta INUNCAT se centra al sud per la intensitat extrema, l'episodi d'inestabilitat afectarà gairebé tota la geografia. El Servei Meteorològic de Catalunya manté actius els avisos per pluges intenses a les comarques del nord-est del país.
La crida a l'autoprotecció ciutadana és clau
Amb el pla INUNCAT activat, la col·laboració ciutadana es converteix en un pilar fonamental per minimitzar els riscos. Les autoritats insisteixen en la necessitat d'evitar els desplaçaments per carretera que no siguin imprescindibles a les zones d'alerta.
És vital no estacionar vehicles en rieres ni en punts inundables, ja que la força de l'aigua pot arrossegar-los fàcilment.
Es recomana tenir preparat un petit equip amb llanterna, aigua i una ràdio de piles per si es produeixen talls elèctrics. Seguiu en tot moment la informació actualitzada a través dels canals oficials de Protecció Civil i del telèfon 112. La prudència individual és l'eina més poderosa per garantir la seguretat col·lectiva durant aquest complicat episodi meteorològic.