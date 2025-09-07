Actualització del Meteocat per la pluja intensa que arriba dilluns: 4/6 en aquesta zona

La quietud atmosfèrica que ha caracteritzat el final de la setmana a Catalunya està a punt d'experimentar una notable transformació. El cel serè i les temperatures suaus han ofert una treva, convidant a gaudir de les últimes jornades estivals.
Tanmateix, les anàlisis meteorològiques avançades suggereixen que aquest escenari de calma té les hores comptades per a moltes comarques. Una pertorbació s'està organitzant a les capes altes de l'atmosfera, preparant el terreny per a un canvi de temps molt significatiu. Aquest nou panorama portarà amb si un recordatori de la força que els fenòmens meteorològics poden desplegar a la nostra geografia.
Una inestabilitat atmosfèrica d'evolució ràpida
El responsable d'aquest canvi és una bossa d'aire fred en altura que desestabilitzarà l'atmosfera de manera molt acusada. Aquest fenomen, en interactuar amb l'aire més càlid i humit procedent de la mar Mediterrània, actuarà com un potent disparador de nuvolositat.
L'energia acumulada per la forta insolació dels últims dies contribuirà a un ràpid desenvolupament de núvols de tipus cumulonimbus. Aquestes formacions nuvoloses són conegudes pel seu gran desenvolupament vertical, albergant a dins forts corrents ascendents i descendents. Precisament aquestes característiques són les que afavoreixen la generació de precipitacions de caràcter torrencial en períodes de temps molt curts.
Dilluns i dimarts marcats per les pluges intenses
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualitzat el seu avís per situació de perill a causa de l'alta probabilitat de pluges intenses. L'alerta entrarà en vigor dilluns a les vuit del matí, estenent-se fins a les vuit del vespre de dimarts.
L'epicentre del temporal se situarà previsiblement al sud del territori, on s'ha activat el nivell de perill més elevat. Comarques com el Montsià o el Baix Camp es troben en el punt de mira dels xàfecs més forts.
El radi d'acció de l'avís també s'estén amb un nivell de perill inferior a bona part de la Catalunya interior. Dimarts, el risc es reduirà però encara hi haurà diverses comarques afectades. L'evolució del fenomen indica que la tarda de dilluns i el matí de dimarts seran els períodes de més activitat meteorològica.
Interpretant l'avís: Què implica un perill de 4 sobre 6?
L'avís emès pel Meteocat estableix un grau de perill màxim de quatre en una escala de sis per a les zones més afectades. Aquest nivell significa que existeix una alta probabilitat, superior al 30 %, que es produeixi un fenomen meteorològic advers. En aquest cas concret, l'amenaça principal rau en la intensitat de la precipitació, que podria superar els vint litres per metre quadrat en només trenta minuts.
Per entendre'n la magnitud, aquesta quantitat d'aigua equival a buidar vint ampolles d'un litre sobre una superfície d'un metre quadrat en només mitja hora. Una precipitació d'aquest calibre té una capacitat d'erosió i d'escorrentia superficial molt elevada, saturant ràpidament el terreny. La perillositat no rau tant en la quantitat total de pluja acumulada, com en la seva concentració en un interval temporal molt breu.
Recomanacions davant un episodi de risc meteorològic
Davant aquest pronòstic, és fonamental adoptar una actitud de prudència i seguir les recomanacions de les autoritats de protecció civil. El principal risc associat a les pluges torrencials és el ràpid creixement del cabal de rieres, rambles i torrents. Per això, s'ha d'evitar completament creuar qualsevol llera d'aigua, encara que sembli portar poc corrent en un primer moment.
En l'entorn urbà, aquestes pluges poden provocar inundacions sobtades en aparcaments subterranis, baixos d'edificis i passos inferiors. És aconsellable netejar els embornals i desguassos de patis i terrasses per facilitar l'evacuació de l'aigua i evitar problemes majors.
A la carretera, la visibilitat es reduirà dràsticament i podria formar-se el perillós fenomen de l'aquaplaning a les calçades. S'aconsella moderar la velocitat, augmentar la distància de seguretat i evitar els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris. Mantenir-se informat a través dels canals oficials del Meteocat i d'emergències és la millor eina per garantir la seguretat personal.