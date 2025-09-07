Lluna de sang, l’eclipsi que arriba avui: Tots els detalls per presenciar-lo

El crepuscle d'aquest diumenge es prepara per desplegar un teló de colors càlids sobre l'horitzó, un escenari perfecte per a un protagonista celestial inusual. Mentre el sol es retira per donar pas a la nit, un canvi cromàtic tenyeix el firmament.
El cel català oferirà un espectacle astronòmic que transformarà completament l'aparença del nostre satèl·lit natural en un esdeveniment memorable. Aquesta nit no contemplarem una lluna qualsevol, sinó una esfera misteriosa i captivadora que captarà l'atenció de milers d'observadors atents.
El fenomen que ens espera és un eclipsi total de Lluna, conegut popularment com a Lluna de Sang per la intensa tonalitat rogenca que adquireix. Aquesta coloració es produeix quan la Terra s'interposa directament entre el Sol i la Lluna, projectant la seva ombra sobre la superfície lunar. L'atmosfera terrestre filtra la llum solar, dispersant els tons blaus, deixant passar únicament les longituds d'ona més rogenques que finalment il·luminen el satèl·lit.
L'esdeveniment començarà la seva dansa còsmica poc abans de la posta de sol, aproximadament a les 19:31 hores, assolint la seva plenitud a les 20:11 hores. La fase de totalitat, el moment de màxima esplendor cromàtica, s'estendrà fins a les 20:53 hores, per després anar-se esvaint progressivament fins a concloure prop de les 22:00 hores.
El litoral: un balcó privilegiat cap al cosmos
Per gaudir d'aquest eclipsi en tota la seva esplendor, la ubicació serà un factor determinant. El fenomen coincidirà amb la sortida de la lluna per l'horitzó. Els experts assenyalen que les comarques del litoral de Catalunya oferiran les millors condicions per a l'observació directa de l'esdeveniment astronòmic.
Concretament, la previsió meteorològica indica que les costes de Barcelona i Tarragona comptaran amb una menor nuvolositat, proporcionant cels més serens. Situar-se en un punt elevat o en una platja amb una visió clara cap a l'est permetrà capturar la impressionant imatge de la lluna carmesina emergint sobre el mar.
A diferència dels eclipsis solars, aquest esdeveniment és completament segur per a la vista, per la qual cosa no es requereix cap mena de protecció ocular per a la seva contemplació.
Una cita organitzada amb els estels
Aquest eclipsi total de lluna serà visible a àmplies regions del món, incloent-hi Amèrica, Àfrica, Àsia i gran part d'Europa. Dins la península Ibèrica, gairebé tot el territori en podrà ser testimoni, amb l'única excepció de l'extrem occidental de Galícia. Per a aquells que desitgin una experiència més enriquidora i guiada, diversos centres astronòmics han preparat activitats especials.
L'Observatori Astronòmic de Castelltallat, a la comarca del Bages, i el Parc Astronòmic del Montsec, a la Noguera, han organitzat jornades d'observació per a aquesta tarda. Aquests centres oferiran explicacions detallades del fenomen i permetran l'ús de telescopis per apreciar amb més detall la superfície lunar tenyida de vermell, convertint la nit en una autèntica classe magistral d'astronomia.
L'impacte d'aquest tipus d'esdeveniments va més enllà de la seva bellesa visual, ja que ens recorda la majestuositat de l'univers. Es recomana als interessats buscar un lloc amb un horitzó oriental clar i arribar amb una mica d'antelació per no perdre's el moment crucial de la sortida de la lluna.
Tot i que es pot gaudir a simple vista, uns prismàtics poden enriquir l'experiència. Prepareu-vos per a una vetllada única, on la ciència i la bellesa natural convergeixen en un espectacle que quedarà gravat a la memòria.