Girada de 180 graus en el temps: mapa ple de pluja, tots els detalls

L'ambient plenament estiuenc que ens ha acompanyat durant els últims dies sembla tenir les hores comptades a Catalunya. Hem gaudit de jornades de sol radiant i temperatures molt agradables que convidaven a allargar les activitats a l'aire lliure.
Aquesta estabilitat atmosfèrica, governada per un robust anticicló, ha mantingut els cels serens a la major part del territori català. Tanmateix, les últimes actualitzacions dels models meteorològics suggereixen que aquesta calma és només el preludi d'un canvi radical. Una transformació profunda s'està gestant a les capes altes de l'atmosfera, preparant l'escenari per a un episodi molt diferent.
Diumenge, l'última treva abans del canvi
La jornada de diumenge es presentarà com una continuació del temps plàcid, una última oportunitat per gaudir del sol generalitzat. Les temperatures es mantindran en valors suaus, especialment a les hores centrals del dia, propiciant una sensació tèrmica molt confortable.
Al llarg del matí dominarà un cel pràcticament serè, amb alguns núvols alts decoratius sense més conseqüències. Cap a la tarda, podríem observar un augment progressiu de la nuvolositat des de l'oest, un primer símptoma inequívoc del canvi que s'acosta. Aquest serà l'avanç d'un front atmosfèric actiu que s'aproxima a la península, empès per una massa d'aire molt més freda i inestable.
Arriben les pluges: un inici de setmana gris i humit
El veritable tomb meteorològic arribarà amb l'inici de la nova setmana, transformant completament el panorama a tota la comunitat. A partir de la matinada de dilluns, la nuvolositat es tornarà molt més compacta i els cels quedaran coberts de manera generalitzada. Les primeres precipitacions podrien fer acte de presència a les comarques de l'oest i del Pirineu per estendre's ràpidament.
Al llarg del dia dilluns, s'espera que les pluges escombrin pràcticament tot el territori, sent localment moderades i persistents. Les comarques de Lleida podrien registrar les acumulacions més significatives segons la predicció. Aquest episodi d'inestabilitat no vindrà sol, ja que anirà acompanyat d'un notable descens tèrmic que notarem de manera acusada.
Les temperatures màximes podrien caure entre cinc i vuit graus en moltes localitats, donant pas a un ambient fresc, gairebé de tardor. El vent també guanyarà protagonisme, bufant amb ratxes moderades a àrees costaneres i zones elevades, fet que incrementarà la sensació de fred. La cota de neu baixarà de manera important al Pirineu, podent-se veure els primers flocs als cims més alts.
Dimarts, la situació continuarà sent molt similar, amb una jornada dominada pels cels grisos i la probabilitat de pluges. Tot i que les precipitacions podrien ser una mica més intermitents i disperses que el dia anterior, encara podran afectar qualsevol punt del territori.
La massa d'aire fred continuarà instal·lada sobre el país, de manera que les temperatures es mantindran baixes per l'època de l'any. Aquesta borrasca sembla que es mantindrà activa durant la primera meitat de la setmana, deixant un registre de pluges molt benvingut.
Impacte i recomanacions per a una setmana passada per aigua
Aquest canvi de temps tindrà un impacte directe en les nostres rutines diàries, obligant-nos a recuperar la roba d'abric abans del previst. Les pluges seran una gran notícia per alleujar la persistent sequera, beneficiant enormement els boscos i els embassaments.
Es recomana als ciutadans prendre precaucions en els desplaçaments per carretera, ja que l'asfalt mullat pot augmentar el risc d'accidents. Convé revisar l'estat dels eixugaparabrises i adaptar la velocitat a les condicions meteorològiques adverses que trobarem. Aquest gir radical ens endinsa de ple en una dinàmica meteorològica que trenca definitivament amb la monotonia del final de l'estiu.