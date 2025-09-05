Sau i Sant Ponç són l'excepció en una jornada grisa: així estan els embassaments catalans

Els embassaments catalans han tancat avui la jornada amb una fotografia pràcticament idèntica a la dels últims dies. El nivell total de la conca interna se situa en el 72,12 %, tot just cinc centèsimes menys que ahir. Aquest retrocés és tan petit que en la pràctica parlem d’un sistema estable i sense ensurts. La dada confirma la tendència que s’arrossega des de finals d’agost: descensos molt suaus i un comportament molt més contingut que en estius anteriors.
Les autoritats recorden que, tot i que el setembre sol ser un mes de pèrdues moderades, la situació actual és molt positiva. El 2024, per aquestes mateixes dates, les reserves estaven al 33 % i Catalunya es trobava en emergència hídrica. Avui, en canvi, els embassaments presenten xifres altes, cosa que permet afrontar la fi de l’estiu amb tranquil·litat i amb un marge de seguretat ampli.
Sau i Sant Ponç, els dos pantans en positiu
En una jornada grisa marcada per variacions mínimes, destaquen dos embassaments que aconsegueixen escapar de la dinàmica general. Sau ha estat el que més ha sorprès en registrar una petita pujada de gairebé una dècima, situant-se al 57,15 %. Tot i que l’increment és modest, trenca una ratxa de descensos i aporta un respir simbòlic a un dels pantans més vigilats de Catalunya.
Per la seva banda, Sant Ponç també ha registrat un lleuger repunt, arribant al 87,09 %, cosa que confirma el seu paper com un dels embassaments més resistents del sistema. La seva estabilitat durant tot l’estiu ha estat clau per mantenir la solidesa general de la conca interna, especialment en períodes de calor intensa i més demanda d’aigua.
Repàs embassament per embassament
La resta de pantans han seguit la tendència habitual de descensos moderats, sense canvis bruscos en cap cas. Darnius Boadella retrocedeix unes centèsimes i queda al 58,72 %, una dada que continua sent correcta per a aquesta època de l’any.
Susqueda, l’embassament més estable del sistema, ha perdut dues dècimes i es queda al 80,31 %. Malgrat la baixada, continua en xifres excel·lents i és un dels grans pilars de la conca interna. La Baells cedeix també dues dècimes i marca un 86,08%, encara molt per sobre de la mitjana històrica i amb el doble de reserves que fa un any.
La Llosa del Cavall baixa tres centèsimes i queda al 84,89 %, consolidant la seva condició de pantà resistent. Foix, després del buidatge preventiu fet fa setmanes, perd unes dècimes i se situa al 78,72 %, encara a prop del grup de referència.
A la part baixa, Siurana baixa una centèsima i es queda al 15,16 %, confirmant la seva situació crítica. Riudecanyes, que ha oscil·lat durant tot l’estiu pels transvasaments, baixa fins al 39,81 %, una xifra que, tot i ser baixa, és millor que la de fa un any.
Estabilitat a l’inici de setembre
El balanç general de la jornada és d’estabilitat, amb pèrdues mínimes i la sorpresa positiva de dos embassaments en ascens. Sau i Sant Ponç es converteixen en l’excepció d’un dia sense grans titulars, però que confirma la bona salut del sistema hídric català
Els tècnics insisteixen que aquest inici de setembre és radicalment diferent del de l’any passat. Catalunya afronta la recta final de l’estiu amb més del 72 % de reserves a la conca interna. La situació general continua sent sòlida i el sistema manté un coixí que garanteix seguretat, fins i tot en absència de pluges destacades