L'AEMET confirma l'arribada de la neu: Tots els detalls

Espanya es prepara per a un canvi meteorològic radical després d'un període hivernal inusualment suau. L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha emès una alerta significativa davant l'arribada d'una massa d'aire polar, un fenomen que podria tornar la neu a zones que feia setmanes que no la veien. Aquest gir suposa un abans i un després en el que havia estat un hivern dominat per l'anticicló, amb fred contingut i escasses precipitacions.

L'afebliment de les altes pressions en els últims dies ha obert la porta a successius sistemes frontals, portant amb si pluges i una baixada notable de les temperatures. Ara, l'AEMET adverteix que l'entrada d'aire polar afegirà un ingredient hivernal més contundent: la possibilitat de nevades en cotes relativament baixes. Si fins ara l'hivern havia transcorregut amb un temps estable i sec, la nova configuració atmosfèrica, carregada de fred i humitat, es converteix en el caldo de cultiu perfecte perquè la neu reaparegui en diferents zones del país.

Els experts expliquen que la transició des d'un escenari dominat per un anticicló cap a un altre més inestable i gèlid marca el “veritable inici” de la temporada hivernal. Amb la consolidació d'aquest aire polar, molts punts de l'interior i les muntanyes podrien registrar nevades que, si bé no es preveuen excepcionals en un primer moment, sí que bastarien per tenyir de blanc diversos paratges i complicar el trànsit en ports, valls i altres enclavaments de la geografia peninsular. Els qui gaudeixen de les temperatures baixes celebren la nova conjuntura, mentre que les autoritats criden a la prudència a la carretera i a la preparació de sistemes de calefacció a les llars.

El fred arriba també al litoral

L'AEMET ha detallat, a més, que algunes zones costaneres i arxipèlags viuran un temps més inestable, amb tramuntana forta al nord-est, ratxes molt intenses al Pirineu i vents procedents del nord que podrien disparar la sensació tèrmica de fred. Aquesta configuració es complementa amb un important descens de les mínimes en bona part del sud-oest, i gelades intenses al nord-est i a les muntanyes del centre-nord, abastant tant la Serralada Cantàbrica com el Pirineu.

Al mateix temps, en amplis sectors de l'interior es generalitzarà la formació de plaques de gel, un perill sobretot en desplaçaments a primera hora del dia, quan la humitat es congela a l'asfalt. La suma de baixes temperatures, vent de component nord i un sòl propici per a l'acumulació d'humitat fa preveure un augment en els avisos de precaució per gelades i neu.

| ACN

Els mapes difosos per l'AEMET no deixen lloc a dubtes: el mercuri baixarà de forma gairebé generalitzada i les gelades passaran de ser un fenomen puntual a una constant que abastarà grans zones de l'interior. El vent, per la seva banda, intensificarà encara més la sensació de fred. Balears i l'arxipèlag canari també notaran la influència d'aquesta massa polar, amb un temps inestable a les illes del nord de Canàries i amb ruixats que podrien ser ocasionalment intensos.

Es tracta, en definitiva, del retorn del “veritable hivern” a Espanya, després d'un període de benignitat tèrmica que havia portat a molts a qüestionar-se si les pluges i nevades típiques de l'estació es presentarien. L'AEMET activa les seves alertes en detectar el combo d'aire polar, precipitacions i vents forts, amb el resultat potencial de neu en zones on no es veia des de feia setmanes. La recomanació general és clara: abric, precaució a la carretera i seguiment dels butlletins meteorològics oficials per adaptar la rutina a les possibles conseqüències d'aquesta esperada, però no per això menys sorprenent, irrupció hivernal.