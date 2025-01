El Meteocat anuncia la data a partir de la qual farà menys fred

Aquesta setmana es presenta amb un marcat contrast tèrmic que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), portarà a experimentar un ambient molt gèlid. Durant els primers dies i, posteriorment, una progressiva recuperació de les temperatures.

Tal com mostra la predicció a mitjà termini, el dia d'avui arriba amb valors baixos i glaçades generalitzades en àmplies zones de Catalunya. Mentre que la tendència posterior, a partir de dimecres, anirà marcant un augment paulatí dels termòmetres que ajudarà a suavitzar el fred.

Dilluns i dimarts: Matinades gèlides

L'inici de la setmana vindrà caracteritzat per temperatures sota zero en moltes comarques catalanes, sobretot en valls interiors i àrees muntanyoses. El Meteocat adverteix que les mínimes podran caure amb facilitat entre els -2°C i -6°C en zones com la Plana de Vic, la Conca de Barberà o les comarques pirinenques. I no es descarta que en fons de vall o en altes cims pirinenques es registrin valors fins i tot més baixos.

| Pexels, Oleg Magni

En aquest context, la formació de glaçades serà extensa, especialment durant la matinada i les primeres hores del matí. Això podria traduir-se en carreteres relliscoses i voreres amb plaques de gel, la qual cosa comporta un risc addicional per a la mobilitat.

Davant aquesta situació, Trànsit i Protecció Civil recomanen prendre les degudes precaucions a l'hora de conduir i caminar per espais públics. Així com revisar bé l'estat dels vehicles pel que fa a pneumàtics i anticongelants.

La persistència d'un anticicló, amb absència de vents rellevants i cels serens, farà que es perdi la calor superficial en el transcurs de la nit. Aquesta circumstància, unida al sòl ja refredat per dies anteriors, afavorirà que el fred s'“instal·li” amb més facilitat. I que les mínimes es mantinguin en valors molt baixos, sobretot fins dimecres.

A partir de dimecres: Lenta recuperació

D'acord amb els mapes de tendència, dimecres marcarà el major punt d'inflexió, quan la massa d'aire gèlid començarà a cedir de forma bastant progressiva. El Meteocat apunta que les màximes de dimecres i dijous podrien augmentar entre 2 i 5 °C, en funció de la zona.

Retornant les temperatures a registres una mica més habituals per a mitjans de gener. A més, la presència d'un sol dominant contribuirà a fer més suportable la sensació tèrmica en les hores centrals del dia. Encara que les nits seguiran sent fredes, amb glaçades més puntuals o restringides a valls i àrees aïllades.

Horitzó de dies assolellats

El Meteocat pronostica un escenari dominat pel cel serè durant bona part de la setmana. La manca de núvols afavorirà, d'una banda, l'escalfament diürn; però, d'altra banda, facilitarà la intensa pèrdua de calor nocturna.

Per això, s'espera que el repunt tèrmic no sigui dràstic, sinó paulatí. De manera que el fred no desapareixerà d'un dia per l'altre, però sí s'atenuarà, allunyant-se de les mínimes registrades a l'inici de setmana.

Així doncs, la data clau per notar una millora en les temperatures se situa a partir de dimecres, quan la massa freda comenci a replegar-se i els valors diürns pugin gradualment. Fins aleshores, es recomana paciència i prudència davant una jornada d'avui dilluns i un dimarts que seran especialment freds, amb glaçades àmplies i un ambient gèlid pronunciat a tota Catalunya.