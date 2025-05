Avís urgent del Meteocat: No només temperatures altes, arriba un nou fenomen

Catalunya es prepara per a un cap de setmana marcat per la calor, però també per una sorpresa atmosfèrica que no tothom esperava. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís especial que alerta sobre la continuïtat de temperatures elevades, a les quals ara s'afegeix un fenomen menys habitual per a aquesta època de l'any: boires costaneres persistents i ruixats puntuals al Pirineu.

La previsió a mitjà termini, publicada aquest dijous, mostra un panorama clarament dividit: mentre gran part del territori gaudirà de cels serens, al nord i nord-est del país s'esperen canvis significatius. El que semblava ser un simple episodi de calor d'estiu podria tornar-se més complex per a determinades zones.

Divendres de contrastos: boires a la costa i núvols al nord

Aquest divendres es presenta amb cels majoritàriament serens a l'interior i sud del territori, on predominarà el sol des de primera hora. Tanmateix, al litoral central i sud, des del Garraf fins a les Terres de l’Ebre, es mantindran les boires costaneres durant bona part del dia, reduint la visibilitat i suavitzant les temperatures màximes.

En canvi, a les comarques del Pirineu i Prepirineu, especialment a la vessant occidental, es preveu un augment de la nuvolositat amb possibles intervals de cel cobert. Tot i que no s'esperen pluges intenses, les condicions seran variables i més inestables que a la resta del país.

Dissabte assolellat i estable… però compte al nord

El dissabte serà, sens dubte, el dia més estable del cap de setmana. Pràcticament tot el territori català gaudirà d'un ambient plenament estiuenc: cels serens, temperatures a l'alça i escassa nuvolositat. Des de Lleida fins a Girona, passant per la Catalunya Central, el sol serà el gran protagonista.

A zones elevades del nord, particularment a la Vall d'Aran i l'Alt Pirineu, podrien registrar-se alguns intervals de núvols a la tarda, sense descartar algun ruixat molt aïllat fruit de la calor acumulada. Seran fenòmens localitzats, però que podrien sorprendre excursionistes o visitants desprevinguts.

Diumenge: tornen els ruixats al Pirineu i boires persistents

El diumenge marcarà un canvi de tendència. Tot i que bona part del territori continuarà sota el domini del sol, especialment al litoral i prelitoral, la meitat nord de Catalunya viurà una jornada més inestable. El Pirineu oriental i central, així com algunes zones de l'Alta Garrotxa i el Ripollès, podrien experimentar ruixats de tarda, localment moderats.

Però el fenomen més cridaner no serà la pluja, sinó la persistència de boires costaneres des de primera hora del matí a nombrosos punts del litoral, des de la Costa Brava fins a la Costa Daurada. Aquestes boires, provocades per la diferència tèrmica entre l'aigua del mar i l'aire càlid en superfície, reduiran notablement la visibilitat i podrien afectar el trànsit marítim i les activitats a la platja.

A més, aquestes boires no només seran matinals: en alguns casos podrien allargar-se fins ben entrada la tarda, generant un efecte “pantalla” que trencarà la sensació de ple estiu al litoral. Mentre a l'interior se superaran els 30 ºC, a la costa és possible que les màximes no passin dels 23 o 24 ºC.

Una Catalunya dividida: estiu sec al sud, humitat i inestabilitat al nord

Aquest episodi meteorològic confirma la complexitat climàtica del territori català. Mentre les Terres de l’Ebre, el Baix Llobregat o l'interior de Tarragona gaudiran de dies secs i càlids, comarques com la Cerdanya, el Pallars o l'Alta Ribagorça hauran d'estar pendents de l'evolució dels núvols d'evolució diürna.

El Meteocat recomana seguir atentament les actualitzacions del cap de setmana, especialment per a qui tingui previst fer activitats a l'aire lliure en zones de muntanya o navegar per la costa. La previsió s'actualitzarà cada 12 hores per reflectir qualsevol canvi d'última hora.

En definitiva, tot i que la calor continuarà sent el titular principal, els fenòmens secundaris —boires i ruixats— podrien donar més d'una sorpresa. Catalunya viurà un cap de setmana de contrastos, en què mirar al cel serà tan necessari com posar-se crema solar.