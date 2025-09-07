Actualización del Meteocat por la lluvia intensa que llega el lunes: 4/6 en esta zona

La quietud atmosférica que ha caracterizado el final de la semana en Cataluña está a punto de experimentar una notable transformación. El cielo despejado y las temperaturas suaves han ofrecido una tregua, invitando a disfrutar de las últimas jornadas estivales.

Sin embargo, los análisis meteorológicos avanzados sugieren que este escenario de calma tiene las horas contadas para muchas comarcas. Una perturbación se está organizando en las capas altas de la atmósfera, preparando el terreno para un cambio de tiempo muy significativo. Este nuevo panorama traerá consigo un recordatorio de la fuerza que los fenómenos meteorológicos pueden desplegar en nuestra geografía.

Una inestabilidad atmosférica de rápida evolución

El responsable de este cambio es un embolsamiento de aire frío en altura que desestabilizará la atmósfera de forma muy acusada. Este fenómeno, al interactuar con el aire más cálido y húmedo procedente del mar Mediterráneo, actuará como un potente disparador de nubosidad.

| XCatalunya

La energía acumulada por la fuerte insolación de los últimos días contribuirá a un rápido desarrollo de nubes de tipo cumulonimbo. Estas formaciones nubosas son conocidas por su gran desarrollo vertical, albergando en su interior fuertes corrientes ascendentes y descendentes. Precisamente estas características son las que favorecen la generación de precipitaciones de carácter torrencial en periodos de tiempo muy cortos.

Lunes y martes marcados por las lluvias intensas

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha actualizado su aviso por situación de peligro debido a la alta probabilidad de lluvias intensas. La alerta entrará en vigor el lunes a las ocho de la mañana, extendiéndose hasta las ocho de la tarde del martes.

El epicentro del temporal se localizará previsiblemente en el sur del territorio, donde se ha activado el nivel de peligro más elevado. Comarcas como el Montsià o el Baix Camp se encuentran en el punto de mira de los chubascos más fuertes.

El radio de acción del aviso también se extiende con un nivel de peligro inferior a gran parte de la Catalunya Interior. El martes, el riesgo se reducirá pero todavía habrá varias comarcas afectadas. La evolución del fenómeno indica que la tarde del lunes y la mañana del martes serán los periodos de mayor actividad meteorológica.

Interpretando el aviso: ¿Qué implica un peligro de 4 sobre 6?

El aviso emitido por el Meteocat establece un grado de peligro máximo de cuatro en una escala de seis para las zonas más afectadas. Este nivel significa que existe una alta probabilidad, superior al treinta por ciento, de que se produzca un fenómeno meteorológico adverso. En este caso concreto, la amenaza principal reside en la intensidad de la precipitación, que podría superar los veinte litros por metro cuadrado en solo treinta minutos.

Para entender su magnitud, esta cantidad de agua equivale a vaciar veinte botellas de un litro sobre una superficie de un metro cuadrado en apenas media hora. Una precipitación de tal calibre tiene una capacidad de erosión y de escorrentía superficial muy elevada, saturando rápidamente el terreno. La peligrosidad no radica tanto en la cantidad total de lluvia acumulada, sino en su concentración en un intervalo temporal muy breve.

| XCatalunya

Recomendaciones ante un episodio de riesgo meteorológico

Ante este pronóstico, es fundamental adoptar una actitud de prudencia y seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil. El principal riesgo asociado a las lluvias torrenciales es el rápido crecimiento del caudal de rieras, ramblas y torrentes. Por ello, se debe evitar por completo cruzar cualquier cauce de agua, aunque parezca llevar poca corriente en un primer momento.

En el entorno urbano, estas lluvias pueden provocar inundaciones repentinas en aparcamientos subterráneos, bajos de edificios y pasos inferiores. Es aconsejable limpiar los sumideros y desagües de patios y terrazas para facilitar la evacuación del agua y evitar problemas mayores.

En carretera, la visibilidad se reducirá drásticamente y podría formarse el peligroso fenómeno del aquaplaning en las calzadas. Se aconseja moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y evitar los desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Meteocat y de emergencias es la mejor herramienta para garantizar la seguridad personal.