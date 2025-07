Activat l'INUNCAT: Molt risc en aquestes comarques

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimarts el pla especial d'emergències per inundacions a Catalunya, el conegut com a INUNCAT, davant l'alt risc de pluges intenses que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts. L'alerta afecta especialment el sud de Catalunya, on s'espera que les tempestes més intenses es concentrin entre la nit de dimarts i el matí de dimecres.

L'avís ha estat llançat pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que ha elevat el nivell de risc a 4 sobre 6, un grau de perill considerat alt, tot i que encara lluny del màxim nivell. Les pluges estaran associades a ruixats localment forts i de curta durada, amb possibilitat de calamarsa i fort aparell elèctric.

Comarques més afectades

Segons la informació oficial, les comarques amb més risc són el Baix Penedès, el Tarragonès i el Baix Camp, on el fenomen podria assolir una intensitat superior als 40 mm en només mitja hora. També es veuran afectades, tot i que amb menys probabilitat, altres comarques com el Garraf, l'Alt Penedès, l'Alt Camp, el Baix Ebre i el Montsià.

L'avís cobreix un ampli període temporal, que va des de les 20:00 hores de dimarts fins a les 14:00 hores de dimecres. En aquest interval, es preveu que les precipitacions més fortes es produeixin durant la matinada, fet que en dificulta el seguiment per part de la població.

Distribució local de les precipitacions

El mapa elaborat pel Meteocat mostra una afectació local de les pluges dins de les zones avisades, és a dir, els ruixats seran molt intensos però concentrats en àrees específiques, i no generalitzats per tota la comarca. Això fa més difícil anticipar l'impacte real sobre infraestructures o serveis.

Tot i així, des de Protecció Civil s'insta la ciutadania a extremar les precaucions, especialment en desplaçaments nocturns o de primera hora del matí, ja que la visibilitat es veurà reduïda i podrien produir-se basses d'aigua en punts baixos o a la xarxa viària secundària.

Recomanacions per a la població

Davant d'aquest episodi de pluges intenses, les autoritats han llançat una sèrie de recomanacions a la ciutadania. S'aconsella evitar circular per zones inundables, com passos subterranis o rieres, i no estacionar vehicles en llits secs. També es demana no creuar trams negats ni a peu ni amb cotxe.

En cas d'estar en un habitatge ubicat en zones de risc, es recomana revisar desaigües i assegurar elements exteriors com testos o mobiliari de jardí, que puguin ser arrossegats per l'aigua. A més, s'aconsella seguir l'evolució de la situació a través de canals oficials com @emergenciescat o @meteocat.

Evolució prevista de la situació

Segons la previsió del Meteocat, la situació més crítica s'espera entre les 00:00 i les 10:00 hores de dimecres, amb especial incidència al litoral i prelitoral de Tarragona. A mesura que avanci el matí, les pluges tendiran a desplaçar-se cap a l'interior, amb menys intensitat.

El risc anirà disminuint progressivament a partir del migdia de dimecres, tot i que no es descarta l'aparició de tempestes residuals en zones de l'interior. En aquest sentit, es demana als ajuntaments de les comarques afectades que mantinguin activats els protocols d'emergència i que informin puntualment la població.

Catalunya afronta un episodi de pluges intenses amb especial atenció al sud del territori. L'activació de l'INUNCAT i les previsions del Meteocat obliguen a extremar la precaució, especialment en les pròximes hores, quan s'esperen les precipitacions més severes.