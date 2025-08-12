Els 3 millors restaurants en un dels llocs TOP d'estiueig a Catalunya

El poble blanc del Cap de Creus, refugi d'artistes i meca d'estiueig, s'escola en llistes internacionals i concentra mirades quan puja el termòmetre. No és casualitat, ja que la seva badia, la seva història i la seva agenda gastronòmica aixeca passions entre turistes exigents i amants del bon menjar.
Amb aquest context, ens acostem als locals que aquesta temporada acumulen elogis i reserves. La pista inicial arriba dels rànquings d'usuaris, però el veredicte final el dona la taula. Cuina amb personalitat, servei àgil i un relat que encaixa amb l'esperit de Cadaqués. Després de revisar guies, xarxes i cartes, el podi de l'estiu el formen El Barroco, Cadaq’s i Talla.
El Barroco: un pati libanès amb història daliniana
És difícil resistir-se a l'encís d'aquest antic molí d'oli convertit en restaurant. El seu pati florit, làmpades i racons et transporten a un altre temps mentre arriben a la taula hummus sedós, xai especiat o fulles de parra. La casa reivindica cuina libanesa casolana i un ambient que queda gravat, fets que confirmen anys de ressenyes entusiastes.
El Barroco presumeix, a més, d'una anècdota que els amants de l'art reconeixeran. Va ser un dels racons habituals de Salvador Dalí a Cadaqués i, segons la mateixa història del local, l'artista va arribar a dissenyar-ne l'emblema. També s'hi apunta la visita del rei emèrit Joan Carles I als setanta.
Cadaq’s: la sorpresa contemporània que triomfa
A un ritme diferent, jove i de platja, es mou Cadaq’s. La seva carta combina galettes bretones, crêpes de caprici, poke bowls, waffles, gelats i còctels. És el lloc per a un sopar lleuger abans d'un passeig pel Portitxó o per a un brunch tardà sense presses.
En plataformes frega l'excel·lent i la seva terrassa s'ha convertit en “hot spot” de temporada, quelcom que les seves xarxes alimenten amb ritme constant. Que ofereixi opcions veg-friendly suma punts en un destí cada cop més divers.
Talla Cadaqués: cuina de mar amb autor
Talla és el contrari de la improvisació. Davant de l'aigua, plats pensats per compartir, producte del Cap de Creus i una cuina que acaricia el classicisme català amb picades d'ullet contemporànies. El local forma part de l'ecosistema que inclou Batalla i Oli Bar, i el seu xef, Vito Oliva Font, té biografia de pel·lícula. Vito Oliva Font ha passat des de la fotografia i el cinema a obrir el 2014 aquest restaurant avui influent, amb l'empenta d'amics del món artístic.