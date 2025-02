14 comarques en risc per neu el dissabte 8 de febrer

Els avisos meteorològics s'han convertit en el principal tema de conversa en bona part de Catalunya. Des de fa uns dies, els pronòstics apuntaven a una entrada d'aire fred que podria portar canvis significatius. Ara, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat una alerta de nivell 2/6 per nevades que portaran complicacions a un grup nombrós de comarques aquest cap de setmana.

Segons la informació difosa, el moment més crític se situarà entre divendres a partir de les 13:00 hores i dissabte fins a les 13:00 hores. Durant aquest interval, està previst que la cota de neu baixi i pugui afectar tant al Pirineu i Prepirineu com a zones una mica més properes al litoral. Es parla fins i tot de possibilitats de neu a partir de tan sols 400 metres d'altitud, amb acumulacions de fins a 2 centímetres, quelcom poc freqüent en alguns punts del territori.

Les 14 comarques incloses en aquest avís són: Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Espanya, Ripollès, Cerdanya, Berguedà, Solsonès, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Alt Urgell, Alta Ribagorça i Val d’Aran. Les prediccions més adverses se centren en les zones de muntanya, on els gruixos podrien superar amb escreix els 20 centímetres si se superen els 1.400 metres d'altitud. Tot i això, la novetat és que la neu podria deixar-se veure, encara que de forma més anecdòtica, en cotes mitjanes.

Evitar desplaçaments i portar cadenes

El Meteocat adverteix de la importància d'extremar les precaucions a la xarxa viària, ja que la presència de neu i possibles plaques de gel complicarà la circulació. De fet, en carreteres secundàries o ports de muntanya, és aconsellable portar cadenes i mantenir-se al corrent de la informació actualitzada sobre l'estat de les vies. Les autoritats també recomanen als conductors que revisin la previsió i planifiquin els seus trajectes amb antelació, tenint un pla alternatiu si la situació s'agreuja.

Encara que el grau de perill s'ha marcat en un nivell 2 sobre 6, l'alerta inclou la possibilitat que es produeixin ruixats aïllats que descarreguin de forma intensa. Aquest fet, unit a les baixes temperatures, pot derivar en incidències puntuals, sobretot en les primeres hores del matí o en horaris nocturns. Per això, Protecció Civil insisteix en la importància de portar vestimenta i calçat adequat en cas de circular a peu per zones d'altura o en entorns rurals.

Possibles actualitzacions

De cara als pròxims dies, no es descarta que el Meteocat actualitzi l'avís en funció de com evolucioni el front. S'aconsella a la ciutadania estar pendent dels butlletins i xarxes socials oficials, on s'informarà puntualment de qualsevol canvi d'escenari. Mentrestant, les 14 comarques incloses en l'alerta es preparen per rebre la neu, en alguns casos a 400 metres d'altitud, amb uns gruixos de fins a 2 centímetres que podrien deixar estampes blanques poc habituals en zones relativament baixes.