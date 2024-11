Els voluntaris de la DANA indignats: 'Estic flipant, ens diuen...'

Després del pas devastador de la DANA per la Comunitat Valenciana, el panorama és desolador. Les pluges torrencials i les inundacions han deixat nombroses zones en situació crítica, afectant habitatges, infraestructures i, en el pitjor dels casos, cobrant vides. En resposta a aquesta catàstrofe, la solidaritat dels ciutadans ha estat immediata i contundent.

Milers de persones s'han bolcat a ajudar, ja sigui amb donacions materials, oferint casa seva per als damnificats o desplaçant-se com a voluntaris a les àrees més afectades. Tot i això, aquest gest d'altruisme ha topat amb la frustració i la impotència en enfrontar-se amb una organització deficient i, segons alguns testimonis, caòtica.

La indignació d'un voluntari

Joan Guanter i Ruiz, un dels voluntaris que es va desplaçar fins al municipi de Xiva, expressava la seva frustració a les xarxes socials. Segons relata en un tuit que ha rebut àmplia difusió, ell i 750 voluntaris més es troben “paralitzats” al lloc, sense possibilitat d'ajudar ni d'accedir al poble.

“Ara mateix hi ha 750 voluntaris paralitzats a Xiva, amb ordres que no entrem al poble”, explicava a la seva publicació. A més, afegeix que han estat detinguts dins de l'autobús sense fer cap activitat durant més de cinc hores, anant “d'una banda a l'altra” sense cap instrucció clara.

La crítica de Guanter apunta directament a la gestió de la Generalitat, concretament a l'administració liderada per Carlos Mazón. “750 persones organitzades per la Generalitat de Mazón per fer RES”, afegeix amb evident indignació, qualificant la situació com una mena de “turisme de catàstrofes”.

El missatge reflecteix la gran frustració i el sentiment d'impotència de molts voluntaris que es van desplaçar amb la intenció de col·laborar en la reconstrucció i el rescat. Però, a causa de la manca d'organització, s'han vist obligats a romandre inactius.

Més tard, Guanter continuava denunciant la situació en una altra piulada: “Ens diuen que ens tornin a València. Definitivament, la Generalitat ha organitzat voluntaris per res. Estic flipant”.

Aquest missatge confirma que, finalment, els 750 voluntaris van ser enviats de tornada sense haver pogut col·laborar a les tasques d'ajuda. La paraula “flipant” resumeix el desconcert i la incredulitat d'aquells. Que, després d'hores d'espera, han estat enviats de tornada a casa sense haver complert amb la seva missió solidària.

Ningú ho entén

La situació que descriuen aquests voluntaris ha provocat una allau de crítiques a les xarxes socials. Molts usuaris expressen el seu suport i l'empatia cap als afectats, però també exigeixen explicacions sobre la gestió dels recursos humans en moments d'emergència. La manca d'una coordinació adequada no només ha generat frustració entre els voluntaris, sinó que també ha deixat sense assistència algunes de les zones més perjudicades per la DANA.

Aquest episodi planteja dubtes seriosos sobre els protocols de gestió de voluntariat en situacions d'emergència. Els voluntaris són un recurs fonamental en contextos de catàstrofe, però la seva efectivitat depèn d'una organització eficient i d'una comunicació clara.

L'experiència de Guanter i els seus companys suggereix que, aquesta vegada, els mecanismes de coordinació no van funcionar com haurien. Desaprofitant l'esforç i la voluntat dels qui van acudir a la crida d'auxili.