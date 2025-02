Tragèdia mortal en un desgraciat accident de trànsit a l'A-2

El matí d'aquest dimecres ha estat marcat per un fatal accident de trànsit a l'A-2, a l'altura de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), on un motorista ha perdut la vida després de ser atropellat per un camió. El succés ha provocat importants retencions a la via i ha mobilitzat diversos equips d'emergència.

El tràgic succés va ocórrer al punt quilomètric 607,7 de l'autovia en direcció a Barcelona. Segons va informar el Servei Català de Trànsit (SCT), el motorista va caure sobre la calçada per causes que encara es troben sota investigació i, desafortunadament, va ser atropellat per un camió que circulava per la via.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís de l'accident a les 09:05 hores i, de seguida, es van desplaçar fins al lloc del sinistre quatre patrulles policials i tres unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van intentar assistir la víctima sense èxit.

Impacte en el trànsit i retencions quilomètriques

Com a conseqüència de l'accident, un dels carrils de l'A-2 en sentit Barcelona va ser tancat, cosa que va generar llargues retencions de fins a 4,5 quilòmetres des de Sant Vicenç dels Horts. La situació del trànsit es va anar agreujant a mesura que avançava el matí, cosa que va obligar les autoritats a recomanar rutes alternatives, com la B-23, per alleujar la congestió.

Hores després de l'accident, la circulació va poder ser restablerta, tot i que la situació del trànsit va continuar sent complicada a causa d'un altre accident ocorregut a la mateixa autovia, a l'altura de Santa Coloma de Cervelló. En aquest segon sinistre, un camió i un turisme van col·lidir, provocant noves retencions de fins a 5 quilòmetres des de Pallejà.

Augment de la sinistralitat a les carreteres catalanes

Amb aquest tràgic accident, el nombre de morts a les carreteres catalanes en el que va d'any ascendeix a 20, dels quals 8 eren motoristes. Aquesta xifra reflecteix una preocupant tendència en l'increment d'accidents mortals entre els conductors de motocicletes, cosa que ha portat les autoritats a reforçar les campanyes de conscienciació sobre seguretat viària.

Els experts en trànsit han assenyalat que la vulnerabilitat dels motoristes a la carretera continua sent un repte important, i han instat a reforçar mesures de seguretat com l'ús d'equipament de protecció adequat i una conducció preventiva.

Aquest nou accident posa de manifest la necessitat d'extremar les precaucions a la carretera, tant per part dels motoristes com dels altres conductors. La Direcció General de Trànsit (DGT) ha recordat la importància de respectar les normes de circulació, mantenir la distància de seguretat i evitar maniobres arriscades que puguin derivar en tragèdies com l'ocorreguda a l'A-2.

Les autoritats continuen investigant les circumstàncies exactes de l'accident amb l'objectiu d'aclarir els fets i evitar futurs sinistres similars. Mentrestant, la comunitat de motoristes i els usuaris de la via lamenten profundament la pèrdua d'una altra vida a les carreteres catalanes.