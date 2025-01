Fort ensurt per a un motorista: Ferit després d'un accident amb un cotxe implicat

El matí d'aquest dilluns ha estat marcat per un aparatós succés al municipi d'El Vendrell (Baix Penedès), quan un motorista ha resultat ferit després de col·lidir amb un turisme en una carretera local. Segons la informació facilitada pels Bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre sobre les 06:53 hores a través del telèfon d'emergències 112. De seguida, es van enviar dues dotacions de bombers fins al lloc per atendre l'emergència juntament amb els serveis sanitaris.

L'accident ha tingut lloc en una zona propera a les afores del municipi, on la visibilitat a primera hora pot resultar complicada per la penombra i la boira matinal que en ocasions es forma als voltants. D'acord amb els primers indicis, el cotxe i la motocicleta s'han vist implicats en una col·lisió, els detalls de la qual encara s'investiguen. No obstant això, tot apunta que el motorista hauria portat la pitjor part. Quan els equips d'emergències han arribat al lloc, l'home es trobava ferit a terra, amb un quadre de dolor intens.

Els bombers han estat els primers a realitzar una assistència sanitària inicial al motorista, immobilitzant-lo per descartar lesions medul·lars i preparar el trasllat a un centre hospitalari. Mentrestant, el conductor del cotxe implicat ha rebut també una avaluació per comprovar el seu estat, tot i que no ha patit lesions de rellevància.

Gran actuació dels Bombers

La fuita de gasolina procedent del vehicle de dues rodes ha estat un dels factors que més ha preocupat els efectius a l'escena. Davant el risc que el combustible vessat pogués desencadenar un incendi o suposar un perill per a altres vehicles que circulessin per la via, els bombers han procedit a contenir el vessament per minimitzar qualsevol situació de risc addicional. Així mateix, han estat necessàries tasques de desconnexió de les bateries del cotxe i de la moto, mesura habitual per evitar curtcircuits que puguin reactivar un incendi en ple asfalt.

Paral·lelament, les autoritats locals han controlat el trànsit per garantir la seguretat viària, desviant o reduint el pas de vehicles en el tram afectat. La ràpida actuació dels Mossos d'Esquadra d'El Vendrell ha permès agilitzar les tasques dels serveis d'emergència, que han treballat de forma coordinada. Així i tot, el succés ha generat retencions puntuals, sobretot en un horari on molts veïns es desplacen a la feina o realitzen tasques quotidianes.

Els Serveis d'Emergència encara no s'han pronunciat sobre el succés i, per tant, es desconeix de moment quines lesions ha pogut patir el motorista implicat.