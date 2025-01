Espectacular incendi en plena N-II

El matí d'aquest dilluns han sonat les alarmes dels Bombers a la carretera N-II, a l'altura de la localitat de Bell-lloc d’Urgell (Pla d’Urgell), on un vehicle ha cremat completament al voral. L'avís de l'emergència es va rebre al voltant de les 09:14 h a través del 112, moment en què diversos usuaris de la via van alertar d'una densa fumera i d'un foc que estava consumint un turisme aparcat al costat de l'asfalt. Malgrat la virulència de les flames, afortunadament no s'han registrat ferits, tal com han informat els Bombers de la Generalitat a través del seu compte oficial de Twitter.

Només rebre l'avís, una dotació de bombers es va traslladar amb rapidesa fins al punt indicat, comprovant que el cotxe es trobava completament envoltat en flames i que el conductor, per sort, ja havia aconseguit sortir de l'habitacle sense patir danys. La intervenció es va centrar a sufocar el foc abans que es propagués a la vegetació propera o causés riscos per a la resta de conductors. Els efectius van utilitzar mànegues d'aigua a pressió i, en determinats moments, van recórrer a escuma per segellar potencials focus de revifament. La seva tasca, que es va estendre durant diversos minuts, va resultar fonamental per controlar la situació, i es va donar per finalitzada amb la retirada de les restes del vehicle calcinat.

El fum blanc i espès, unit a flames visibles des de la calçada, va causar un gran impacte en aquells que circulaven per l'N-II a primera hora. Alguns testimonis han relatat com, de sobte, van poder veure una columna de fum que ascendia uns metres, mentre que les flames eren perfectament distingibles fins i tot a distància. Aquest fet va obligar la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra a regular el trànsit i a situar senyalització preventiva per garantir la seguretat dels usuaris de la via. Durant l'extinció, es van generar retencions puntuals, encara que no es va arribar a tallar completament la circulació.

Sense ferits

Malgrat l'espectacularitat de les flames, els Bombers han confirmat que no hi ha indicis que l'incendi s'hagi saldat amb lesions personals o danys a tercers. Sí que s'han originat desperfectes al lateral de la carretera, on part de la vegetació s'ha vist afectada per la radiació tèrmica del foc. Un cop sufocades les flames, els bombers van inspeccionar a fons les restes del vehicle per descartar qualsevol possibilitat de reactivació de l'incendi o de fuites de fluids que poguessin comportar riscos ambientals.

La causa de l'incendi encara no s'ha determinat de forma oficial. No obstant això, les primeres hipòtesis apunten a un possible fallada mecànica o elèctrica que podria haver originat un sobreescalfament del motor o del cablejat, propiciant que s'iniciessin les flames. Aquest tipus d'avaries, encara que poc comunes, poden succeir amb major incidència en vehicles antics o amb un manteniment inadequat. S'espera que la investigació posterior aclareixi l'origen exacte dels fets.