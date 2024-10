Tragèdia en una cursa BTT: Mort sobtada

La Montseny 360 és una de les proves de BTT més icòniques de Catalunya, celebrada al Parc Natural del Montseny. Amb una ruta que travessa paisatges de muntanya espectaculars, boscos densos i terrenys desafiadors, la cursa està dissenyada tant per a ciclistes amateurs com per a professionals. El seu recorregut circular envolta els principals cims del país, permetent als participants experimentar una veritable travessia de muntanya.

Aquesta prova és una opció exigent, amb trams tècnics i ascensos que requereixen gran preparació física i mental, però que recompensen amb vistes inigualables i una connexió única amb la natura. Al llarg dels anys, la Montseny 360 ha guanyat popularitat entre els aficionats de la bicicleta de muntanya gràcies al seu caràcter desafiant i al seu entorn natural protegit. Amb cada edició, els organitzadors treballen per minimitzar l'impacte ambiental, promovent un turisme esportiu sostenible a l'àrea.

Tragèdia en aquest esdeveniment esportiu

Un corredor que aquest diumenge va participar a la cursa Montseny 360 de BTT va morir per causes naturals poc després d'iniciar-se el recorregut. Els organitzadors han comunicat a través de les xarxes socials el succés. "Avui ens toca escriure aquestes paraules que mai vols dir, aquesta edició no serà recordada com tots volíem, un company d'afició ens ha deixat per mort sobtada", van expressar.

La cursa va arrencar des del pavelló de Seva (Osona) i, a pocs quilòmetres de la sortida, el participant va caure fulminat i tot apunta que va patir una parada cardíaca, tal com ha avançat el diari 'El 9Nou'. L'Ajuntament de Seva també ha expressat el condol a la família i als amics de l'esportista.

La mort per causes naturals mentre es practica running, encara que poc freqüent, és un fenomen que s'ha documentat especialment en corredors de llarga distància i en persones de més de 35 anys. Aquestes morts solen estar relacionades amb condicions cardíaques no diagnosticades, com la miocardiopatia hipertròfica o la malaltia de les artèries coronàries, que poden desencadenar una aturada cardíaca sobtada. Durant l'exercici intens, el cor s'enfronta a una càrrega considerable que, en els casos on hi ha problemes subjacents, pot desbordar la capacitat de resposta de l'organisme i derivar en un desenllaç fatal.

Tot i que és un tema preocupant, aquests esdeveniments es poden prevenir en gran mesura amb exàmens mèdics regulars i un seguiment de la salut cardiovascular. Per als qui practiquen running de forma freqüent o planegen competir en proves de llarga distància, és fonamental fer revisions, especialment si hi ha un historial familiar de problemes cardíacs. A més, aprendre a identificar els senyals d'alerta, com dolor al pit o marejos, i escoltar el cos davant de qualsevol símptoma anòmal pot marcar la diferència, promovent una pràctica esportiva més segura i saludable.