Mata dos motoristes a la GI-555: Detingut un jove de 19 anys

Diumenge al migdia, en una jornada que semblava transcórrer amb total normalitat, un greu incident va tornar a tenyir de dol les carreteres catalanes. Un tràgic succés s'ha cobrat la vida de dues persones, marcant una dolorosa estadística en la sinistralitat viària de Catalunya.

Tragèdia a la carretera GI-555

L'accident va tenir lloc al voltant de les 12:15 hores, quan un turisme va envair sobtadament el carril contrari impactant de manera frontal contra dues motocicletes. El xoc es va produir al punt quilomètric 7,2 de la carretera GI-555, una via freqüentada habitualment i que connecta importants localitats de l'interior català. Concretament, els fets van succeir al terme municipal de Riudarenes, comarca de la Selva.

| ACN

Segons han informat fonts oficials, al lloc de l'accident es van desplaçar ràpidament efectius d'emergències. Un total de sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies medicalitzades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplegar per atendre el sinistre. Malauradament, malgrat l'esforç dels sanitaris, els dos motoristes, dos homes de 52 i 54 anys, van morir a causa de la gravetat de les ferides sofertes en l'impacte.

Detingut el conductor, un jove de 19 anys

Després de l'incident, l'atenció s'ha centrat en el conductor del turisme involucrat. Es tracta d'un jove novell de tan sols 19 anys, que immediatament després de l'accident va ser detingut pels Mossos d'Esquadra. El jove conductor, segons dades a les quals s'ha tingut accés, és de nacionalitat espanyola i hauria envaït el carril contrari conduint diversos metres en direcció oposada abans del fatal impacte.

Encara que les autoritats ja han començat una investigació exhaustiva, encara no es coneixen amb certesa les causes exactes que van provocar aquest tràgic error del jove conductor. Per ara, es mantenen obertes totes les hipòtesis, i els agents treballen sense descans per esclarir els fets el més aviat possible.

Impacte viari i xifres preocupants

Com a conseqüència immediata del xoc, la carretera GI-555 va romandre completament tallada en ambdós sentits durant diverses hores, dificultant notablement la circulació per aquesta zona de la comarca de la Selva. Aquesta interrupció va ser necessària perquè els equips d'emergència i seguretat poguessin dur a terme la retirada dels vehicles afectats i les tasques pertinents d'investigació.

Amb aquestes dues noves víctimes, la xifra de morts en accidents de trànsit a la xarxa viària interurbana de Catalunya arriba ja a les 47 persones en el que portem d'any, segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit (SCT). Una xifra que, desafortunadament, continua mostrant la urgència de millorar tant la seguretat com la conscienciació al volant.