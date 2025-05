Terrible accident amb un mort i diversos ferits, alguns greus

La tranquil·litat del migdia es va trencar aquest dijous de manera abrupta i tràgica quan un greu accident de trànsit va deixar un balanç fatal: una persona morta i múltiples ferits, entre ells, diversos de gravetat i un nadó implicat en el sinistre.

Un grup de ciclistes han estat les víctimes

Els fets van ocórrer prop de la una del migdia, en una concorreguda via freqüentada tant per locals com per turistes. Segons fonts oficials, un autobús de transport interurbà va xocar violentament contra un grup de ciclistes que gaudien d'unes vacances a Mallorca. La víctima mortal és un home de 40 anys i origen ucraïnès.

L'impacte va ocórrer al quilòmetre 55 de la carretera Ma-2200, que connecta la localitat de Pollença amb el Port de Pollença. Aquesta via és especialment popular entre els turistes i ciclistes que recorren l'illa balear, gaudint de l'entorn mediterrani i del paisatge natural de la zona.

| @GuardiaCivil

Mobilització urgent d'equips d'emergència

La magnitud del sinistre va provocar una ràpida mobilització dels serveis d'emergència. Fins al lloc es van desplaçar cinc ambulàncies del SAMU 061, un vehicle logístic i un metge del Punt d'Atenció Continuada (PAC) de Pollença. A més, van intervenir diverses dotacions de la Guàrdia Civil i la Policia Local per controlar la situació i evacuar ràpidament els ferits.

L'autobús, després d'envestir el grup de ciclistes, va acabar xocant contra un arbre situat a la cuneta de la carretera. Aquest impacte va obligar els setze passatgers que viatjaven en el vehicle a evacuar a través de les finestres.

Les autoritats locals van indicar que, encara que encara es desconeix amb exactitud la causa de l'accident, les primeres hipòtesis apunten a una possible pèrdua de control per part del conductor de l'autobús. La Guàrdia Civil de Trànsit ha iniciat ja una investigació per determinar els detalls exactes i esclarir completament el cas.

| Tanaonte, XCatalunya

Balanç de ferits i gravetat de les lesions

Entre els ferits hi ha dues persones el seu estat s'ha qualificat com a greu. Es tracta d'un ciutadà kazakh de 42 anys i un altre de nacionalitat russa de 43 anys, tots dos traslladats d'urgència a l'Hospital Universitari Son Espases de Palma a causa de múltiples traumatismes provocats pel fort impacte. Una altra persona, una dona de 40 anys amb lesions menys greus, va ser derivada a l'Hospital Comarcal d'Inca.

Un nadó de només sis mesos, involucrat en l'accident, va rebre assistència mèdica al lloc i afortunadament no va precisar hospitalització. Altres tres afectats, dues dones espanyoles de 57 anys i un ciutadà marroquí de 37, van ser traslladats a l'Hospital General de Muro amb ferides lleus.

Mentre la investigació avança, s'espera conèixer aviat les causes exactes del sinistre, buscant evitar que tragèdies similars tornin a repetir-se en una illa l'atractiu turístic de la qual depèn en gran part de la seva reputació com a destinació segura.