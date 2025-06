Terrible accident de camió a la B-23: Retencions que també afecten l’AP-7

per Mireia Puig

Les darreres hores han estat marcades per una situació que ningú no esperava en començar el dia. Milers de conductors han viscut moments de gran tensió en plena operació retorn, amb una escena que ha obligat a revisar plans i armar-se de paciència.

Un incident inesperat ha posat a prova la resistència dels qui transitaven per una de les artèries principals d'entrada a Barcelona, convertint un trajecte habitual en una autèntica odissea.

L'accident que ha paralitzat la B-23

La tarda del 19 de juny de 2025 quedarà gravada a la memòria dels usuaris de la B-23. Segons informació oficial publicada pel Servei Català de Trànsit, un accident en què s'ha vist implicat un camió ha provocat el tancament de tots els carrils excepte un en sentit Barcelona, a l'altura d'El Papiol.

| SEM

La imatge del gran vehicle obstaculitzant la calçada, sumada a la presència dels serveis d'emergència, ha generat una gran expectació i preocupació entre els conductors que, minut a minut, veien créixer la cua de vehicles.

L'incident s'ha produït en plena hora punta, poc després de les cinc de la tarda, una franja especialment crítica a la xarxa viària de l'àrea metropolitana de Barcelona. La ràpida intervenció dels equips d'emergència ha evitat mals majors, tot i que la situació no ha trigat a derivar en un embús monumental.

Efecte dòmino: les retencions arriben a l'AP-7

Les conseqüències de l'accident no s'han limitat a la B-23. Tal com ha confirmat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, el tall parcial de la via ha provocat una retenció de fins a 1,5 quilòmetres a la mateixa B-23. Tanmateix, l'impacte de l'accident ha anat molt més enllà, afectant també l'AP-7, un dels principals corredors de comunicació del país.

En sentit sud, els embussos s'han fet notar especialment entre Sant Cugat del Vallès i El Papiol, generant importants complicacions per als qui circulaven en direcció a Tarragona, València o Saragossa. El trànsit dens, sumat a la incertesa sobre la reobertura total de la via, ha obligat molts conductors a buscar rutes alternatives, tot i que la xarxa secundària tampoc ha quedat exempta de congestió.

El paper de la informació i la gestió del trànsit

En un episodi com el viscut aquesta tarda, la gestió de la informació ha estat clau per minimitzar el col·lapse.

| ACN

Des del primer moment, el Servei Català de Trànsit ha informat puntualment a través de xarxes socials i panells de senyalització variable, permetent als conductors anticipar-se i modificar els seus trajectes sempre que ha estat possible.

La difusió d'imatges en temps real i actualitzacions sobre l'estat del trànsit han ajudat a dimensionar la gravetat de la situació i a conscienciar sobre la importància d'extremar la precaució. No és la primera vegada que un accident a la B-23 provoca retencions que afecten vies tan crítiques com l'AP-7, tot i que la ràpida reacció dels serveis d'emergència i la col·laboració ciutadana han evitat que l'incident derivés en mals majors.