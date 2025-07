Tallada la C-15 per un camió bolcat

La jornada d'aquest divendres ha arrencat amb un ensurt majúscul per a centenars de conductors, transformant un matí rutinari en una prova de paciència i nervis. Un aparatós accident d'un vehicle pesant ha provocat el col·lapse d'una de les artèries viàries més importants de la Catalunya central, generant un efecte dominó que ha deixat multitud de vehicles atrapats i ha obligat a activar un complex dispositiu d'emergència.

El que prometia ser l'inici d'un tranquil cap de setmana de juliol s'ha vist truncat per l'imponent obstacle d'un gegant de la carretera estès sobre l'asfalt.

L'epicentre del caos s'ha localitzat a la carretera C-15, coneguda popularment com l'Eix Diagonal. El succés ha tingut lloc a primera hora del matí d'aquest divendres, 18 de juliol de 2025, a l'alçada del terme municipal d'Olèrdola, a la comarca de l'Alt Penedès. Segons la informació oficial emesa pel Servei Català de Trànsit a través dels seus canals de comunicació, el detonant ha estat el bolcament d'un camió, un incident que ha requerit una resposta immediata per gestionar la monumental congestió generada.

| ACN

Un despertar caòtic en una via clau

L'accident ha tingut conseqüències devastadores per a la fluïdesa del trànsit en una via que connecta l'interior de Catalunya amb la costa del Garraf. La C-15 ha quedat completament tallada en sentit sud, en direcció a Vilanova i la Geltrú, obligant els Mossos d'Esquadra i els operaris de carreteres a desviar el flux de vehicles a través d'una àrea de servei adjacent.

Aquesta solució d'emergència, tot i que necessària, no ha pogut evitar la formació d'una llarga serp de metall i frustració que s'estenia per diversos quilòmetres.

La situació no era gaire més encoratjadora per a aquells que circulaven en sentit contrari. La calçada en direcció a Vilafranca del Penedès també s'ha vist seriosament afectada, amb el tancament d'un dels carrils per facilitar les tasques dels equips d'emergència i per la possible invasió de la via per restes de l'accident. La imatge, captada per les càmeres de Trànsit, era desoladora: llargues fileres de cotxes, furgonetes i altres camions aturats sota el sol del matí, mentre els vehicles d'emergència s'obria pas per arribar al punt crític.

La complexa operativa de retirada i gestió

El bolcament d'un vehicle d'aquestes dimensions mai és un incident de fàcil resolució. L'operativa per retirar el camió sinistrat de la via és una tasca complexa que requereix maquinària pesada, com grues de gran tonatge, i una coordinació mil·limètrica entre els diferents cossos de seguretat i manteniment.

| ACN

Els treballs no només se centren a aixecar i remolcar el vehicle, sinó també a assegurar la zona, netejar la calçada de possibles restes de la càrrega escampada i dels fluids del mateix camió, com oli o combustible, que suposen un risc afegit per a la seguretat viària.

Mentre els operaris s'afanyen en aquestes tasques, que es preveuen llargues i meticuloses, la principal prioritat de les autoritats de trànsit ha estat informar els conductors i oferir rutes alternatives per evitar que l'embús continués creixent. Tanmateix, en una zona amb una alta densitat de trànsit, especialment en un divendres d'estiu, trobar vies secundàries capaces d'absorbir tal volum de vehicles és una tasca gairebé impossible, cosa que ha provocat també la saturació de carreteres locals properes.