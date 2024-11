Tallada la B-224 per un accident

per Antoni Mateu-Arrom

A la tardor, amb el descens de temperatures i l'arribada de pluges, les carreteres protagonitzen escenes de retencions i accidents.

La mala visibilitat i els embuts de circulació són de les grans protagonistes. Ara, les precaucions estan a l'ordre del dia per tal de mantenir la seguretat dels viatgers. Per això, el Servei Català de Trànsit ha informat a X d'algunes incidències que s'han produït en algunes vies del país.

Carreteres catalanes afectades

La circulació a dues carreteres s'ha vist afectada aquest dilluns, 11 de novembre. Un accident a la B-224 ia les condicions climàtiques adverses a l'AP-2 protagonitzen avui a la tarda.

D'acord amb el Servei Català de Trànsit, la B-224 està completament tallada en tots dos sentits a l'alçada de Vallbona d'Anoia a causa d'un xoc. Tot i això, malgrat la situació, s'ha habilitat un pas alternatiu al mateix municipi, a fi de restablir la circulació com més aviat millor.

| ACN

El tall de la B-224

La carretera connecta diversos municipis de la comarca d´Anoia i està temporalment inhabilitada. Trànsit recomana evitar la zona i cercar rutes alternatives --com el pas que s'ha obert de manera provisional a Vallbona d'Anoia-- mentre es restableix la normalitat.

A aquest incident se n'ha de sumar un altre a l' AP-2 , on aquesta vegada l'espessa boira dificulta la lliure circulació de vehicles.

Canvi de velocitat màxima a l'AP-2

Trenta minuts abans de notificar el tall per accident a la B-224, les condicions meteorològiques adverses també han provocat restriccions a l'autopista AP-2. La densa boira ha reduït considerablement la visibilitat al tram comprès entre Castelldans i Juneda, a la comarca de les Garrigues.

El Servei Català de Trànsit ha informat al compte oficial d'X que s'ha limitat la velocitat màxima en aquest tram a 100 km per hora per prevenir incidents. El descens de les temperatures, així com la pròpia geografia de la zona, han propiciat aquestes acumulacions de boira.