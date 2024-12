Espectacular incendi d'un vehicle a la T-331: Els bombers actuen ràpidament

Un espectacular incendi ha sorprès els conductors que circulaven per la T-331, a l'altura de Freginals, a Tarragona. El foc ha devorat completament un vehicle estacionat al voral, generant una impressionant columna de fum, visible a diversos quilòmetres de distància. La ràpida intervenció dels bombers ha evitat que la situació empitjorés i ha garantit la seguretat de la zona, en un succés que, afortunadament, no ha deixat ferits.

El vehicle envoltat en flames

L'avís d'incendi ha estat rebut al voltant de les 11:56h d'aquest matí. El vehicle, ubicat al quilòmetre 10,9 de la T-331, ha començat a cremar de forma intensa per motius que encara es desconeixen. Les flames han avançat amb rapidesa, provocant una fumera densa que ha envaït part de la carretera. Això ha obligat els conductors a extremar les precaucions en passar pel lloc dels fets.

El foc, alimentat pel combustible i els materials del cotxe, ha calcinat completament el vehicle en qüestió de minuts. Malgrat la intensitat de les flames, l'incendi no ha causat danys personals: el cotxe es trobava buit en el moment en què s'ha iniciat el foc.

L'actuació eficaç dels bombers

El succés ha activat de seguida els equips d'emergència. Dues dotacions de bombers s'han desplaçat ràpidament fins al punt de l'incident per a sufocar les flames i controlar la situació. Les imatges mostren la magnitud del que ha passat.

Un cop extingit el foc, s'han realitzat tasques de revisió per a evitar possibles rebrots, assegurar la zona i garantir que la carretera quedés en condicions segures per al trànsit.

Tensió entre els conductors

L'incendi no només ha cridat l'atenció per la seva espectacularitat, sinó que també ha generat moments de tensió entre els conductors que circulaven per la T-331 en aquell moment. Molts d'ells, en veure les flames i la columna de fum, han optat per reduir la velocitat, cosa que ha provocat algunes retencions momentànies a la zona.

| @bomberscat

La carretera ha quedat parcialment afectada mentre els bombers actuaven, encara que el trànsit ha pogut reprendre's amb normalitat poc després d'extingir les flames. Malgrat l'ensurt inicial, la ràpida resposta dels serveis d'emergència ha estat clau per evitar conseqüències majors.

Un succés sense ferits

L'incendi d'un vehicle sempre és un succés impactant. Per fortuna, en aquesta ocasió, no ha deixat ferits. Les causes del foc encara estan essent investigades, però l'important és que la intervenció ràpida i professional dels bombers ha permès controlar la situació en un temps rècord.

Aquest incident a Freginals és un recordatori de la importància de comptar amb equips d'emergència preparats i de mantenir la calma en situacions complicades a la carretera. La coordinació entre els bombers i la resta de serveis ha estat clau per evitar un desenllaç més greu en aquesta jornada a Tarragona.