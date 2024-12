Una persona ferida en l'incendi d'un habitatge: Hi intervenen 4 dotacions de bombers

Un aparatós incendi ha sacsejat el centre de Manresa, generant moments de tensió entre els veïns i obligant a una ràpida intervenció dels serveis d'emergències. El fum i les flames que sorgien d'un habitatge han alertat els residents de la zona, que no han trigat a donar la veu d'alarma. La situació ha requerit una mobilització immediata, amb quatre dotacions de bombers que s'han desplaçat al lloc dels fets per a sufocar el foc i garantir la seguretat.

L'origen de l'incendi i la ràpida actuació

L'incendi ha tingut lloc al pati d'un habitatge situat al centre de Manresa. Encara que les causes del foc s'estan investigant, tot apunta que s'ha originat en una de les zones exteriors de l'immoble. Les flames han avançat amb rapidesa, generant una columna de fum visible des de diversos punts de la ciutat, cosa que ha provocat preocupació entre els veïns de la zona.

Els bombers han rebut l'avís poc després que es detectés el foc. En qüestió de minuts, quatre dotacions han arribat a lloc per controlar la situació. La seva intervenció ha estat clau per evitar que les flames es propaguessin a d'altres parts de l'habitatge o a edificis propers. A més, els efectius han treballat intensament per a garantir que no quedessin punts calents que poguessin reactivar l'incendi.

Una persona ferida i evacuada

L'incident ha deixat una persona ferida, que ha hagut de ser atesa pels serveis sanitaris desplaçats al lloc dels fets. La víctima, que es trobava a l'interior de l'habitatge en el moment de l'incendi, ha patit símptomes per inhalació de fum. Després de rebre una primera valoració, ha estat traslladada a un centre hospitalari per a fer-li un seguiment més exhaustiu. De moment, el seu estat no revesteix gravetat, però els metges continuen pendents de la seva evolució.

La intervenció dels bombers no només s'ha centrat en controlar les flames, sinó també en assegurar l'evacuació dels residents i comprovar l'estabilitat de l'immoble. Gràcies a la seva ràpida actuació, s'ha pogut evitar que la situació s'agreugés.

Veïns alarmats i danys materials

L'incendi ha provocat moments de pànic entre els veïns, que en adonar-se del fum han avisat les autoritats i han sortit al carrer per posar-se a resguard. Molts s'han mostrat preocupats per la magnitud del foc i han agraït la ràpida intervenció dels bombers, que han evitat un desenllaç pitjor.

| f28production, ACN, XCatalunya

A nivell material, l'incendi ha causat danys significatius a la zona del pati i a d'altres parts afectades pel fum. Els bombers han realitzat tasques de ventilació per a eliminar els gasos acumulats i per a garantir que l'habitatge fos segur, un cop controlat el foc. Als residents els tocarà ara avaluar els danys soferts i esperar que l'immoble quedi en condicions òptimes.

La resposta dels bombers de Manresa

L'actuació dels bombers de la Generalitat ha estat impecable. A través d'un comunicat, han explicat els detalls de la intervenció i han recordat la importància d'alertar ràpidament els serveis d'emergències en casos similars. Aquest tipus de successos demostren la necessitat de comptar amb equips preparats i amb la col·laboració ciutadana per tal d'evitar conseqüències majors.

L'incendi de Manresa deixa una vegada més palès com de ràpid es pot complicar una situació, especialment en zones residencials. La combinació de la rapidesa dels bombers i l'actuació coordinada dels serveis d'emergències ha estat clau per evitar danys majors i garantir la seguretat dels afectats.