Rescat dels serveis d'emergència en caure el conductor d'un tractor a una riera

La tensió es palpava en l'aire durant una intervenció que va posar a prova la coordinació i la perícia dels serveis d'emergència en un succés que ha mantingut en suspens a tots els presents aquest dissabte.

No és la primera vegada que un incident inesperat obliga a desplegar tots els recursos disponibles, però en aquesta ocasió l'actuació ràpida i efectiva dels equips de rescat ha marcat la diferència, evitant que una situació potencialment tràgica acabés en desastre.

Un accident inesperat posa en marxa el dispositiu de rescat

La jornada avançava amb normalitat fins que, poc després de les onze del matí, els serveis d'emergència rebien una alerta sobre una persona accidentada en una zona de difícil accés. Segons han confirmat fonts oficials, l'incident es va produir quan un tractor es va precipitar pel marge d'una riera, quedant el conductor ferit i atrapat en un lloc d'accés complicat per als equips terrestres.

| ACN

La informació ha estat difosa pels Bombers de la Generalitat, que han compartit tant imatges com un breu vídeo en què s'aprecia la complexitat del rescat i la col·laboració entre els diferents cossos implicats.

El lloc exacte del succés correspon a una zona entre La Venta i Can Mussarró, en el terme municipal de Piera, una localitat que ja ha viscut anteriorment accidents similars a causa de la seva orografia, amb camins agrícoles i marges naturals que sovint resulten perillosos per a vehicles pesants. No obstant això, en aquesta ocasió el marge de la riera va suposar un desafiament addicional per la vegetació i la falta d'accessos directes.

La coordinació entre Bombers, GRAE i serveis sanitaris

Només rebre l'avís, es va activar un dispositiu de rescat que va incloure fins a quatre dotacions terrestres dels Bombers, la unitat especialitzada GRAE (Grup d'Actuacions Especials) i l'equip MAER (Medi Aeri) amb helicòpter.

La presència de l'helicòpter va ser clau per facilitar l'extracció del ferit, ja que l'orografia del terreny impedia l'accés de vehicles convencionals i requeria una intervenció aèria especialitzada.

Després d'una primera valoració mèdica i un cop estabilitzat el ferit pels sanitaris del SEM (Servei d'Emergències Mèdiques), els efectius del GRAE van preparar l'operatiu de grua aèria per hissar l'afectat fins a l'helicòpter. En les imatges difoses pels Bombers es pot observar el precís treball en equip i la utilització de tècniques de rescat en terreny abrupte, una especialitat per la qual el cos català és reconegut a nivell estatal.

Cal recordar que a Catalunya existeixen nombroses zones rurals i forestals on, davant d'accidents similars, l'actuació conjunta dels equips de rescat i la disponibilitat de mitjans aeris resulten fonamentals. El treball coordinat entre Bombers, GRAE i SEM demostra una vegada més la importància de la formació específica i l'actualització constant en protocols d'emergència per afrontar situacions d'alt risc.

| ACN

El ferit, estabilitzat i evacuat en helicòpter

Després d'estabilitzar l'accidentat, l'equip sanitari i de rescat va procedir a la seva evacuació mitjançant grua fins a l'helicòpter. La intervenció, que es va realitzar en pocs minuts gràcies a l'experiència acumulada en rescats de muntanya i zones de difícil accés, va permetre traslladar el ferit amb rapidesa fins a un centre hospitalari, on va rebre atenció especialitzada.

Encara que per ara no s'han fet públics més detalls sobre l'estat del conductor ni sobre les causes exactes de l'accident, fonts properes a l'operatiu asseguren que la ràpida actuació ha estat decisiva per minimitzar les conseqüències de la caiguda, que podria haver tingut un desenllaç molt més greu de no mediar una resposta tan eficient.