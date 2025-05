Terrible accident a la C-26, un motorista ferit greu

El matí d'aquest diumenge ha estat marcat per un succés que ha posat en alerta els serveis d'emergència i aquells que circulaven per una coneguda via de comunicació de l'interior de Catalunya. La jornada, que semblava tranquil·la per a molts conductors, es va veure interrompuda per un incident que ha deixat empremta en la memòria dels testimonis i ha generat retencions poc habituals a aquestes hores.

Les primeres informacions, difoses per fonts oficials, apunten a un escenari de màxima gravetat en què la ràpida resposta dels equips de rescat ha estat fonamental.

Un accident amb conseqüències crítiques

Segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit (SCT), l'avís es va rebre a les 09.07 hores d'aquest diumenge. Els fets van ocórrer al quilòmetre 183,5 de la carretera C-26, una via que connecta dues importants poblacions del nord de Catalunya i que sol registrar un trànsit constant, especialment durant els caps de setmana. Per causes que encara s'investiguen, un motorista va patir una sortida de via en un tram on les condicions meteorològiques i l'estat de l'asfalt no semblaven, a priori, especialment adversos.

L'impacte va ser prou greu com per requerir la intervenció de diverses dotacions d'emergències. Fins al lloc de l'accident es va desplaçar una unitat dels Bombers de la Generalitat, així com tres ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van prestar assistència immediata al motorista ferit.

Operatiu de rescat i atenció sanitària

La rapidesa amb què van actuar els equips desplaçats al punt del sinistre va ser clau per estabilitzar la víctima. El ferit presentava un estat crític en el moment de ser atès i va ser evacuat d'urgència en helicòpter a l'Hospital Josep Trueta de Girona, centre de referència en l'atenció a grans traumatismes a la regió. La intervenció conjunta dels diferents serveis, coordinats pel SEM, va permetre maximitzar les possibilitats de supervivència de l'accidentat.

L'operatiu va mobilitzar recursos humans i materials considerables, reflex de la gravetat de l'accident. Els Bombers de la Generalitat van col·laborar en la gestió de la via i l'atenció al lloc, assegurant que l'evacuació es desenvolupés en condicions òptimes de seguretat tant per a la víctima com per al personal intervinent.

Afectacions en la circulació i antecedents de la C-26

Com a conseqüència del sinistre, la C-26 va ser tallada completament durant els primers minuts després de l'accident. Posteriorment, es va restablir la circulació de manera alterna, la qual cosa va provocar retencions de fins a mig quilòmetre a la zona afectada. Aquest tipus d'incidències no és inusual en carreteres de muntanya com la C-26, especialment en jornades de major afluència, on qualsevol incident pot tenir un impacte immediat en la fluïdesa del trànsit.

Cal recordar que la C-26 és una via amb antecedents d'accidents greus, en part pel seu traçat sinuós i l'elevat volum de motoristes que la utilitzen els caps de setmana per desplaçaments d'oci. Les autoritats insisteixen, any rere any, en la importància d'extremar la precaució en aquests trams, on la suma de velocitat i corbes tancades pot generar situacions de risc fins i tot en condicions meteorològiques favorables.

Reflexió sobre la seguretat viària en carreteres secundàries

Aquest accident torna a posar el focus en la vulnerabilitat dels motoristes a la xarxa viària catalana. Malgrat les campanyes de conscienciació i els dispositius de control de velocitat, els incidents en carreteres secundàries continuen cobrant protagonisme en els balanços de sinistralitat.

L'actuació exemplar dels serveis d'emergència, una vegada més, ha demostrat la importància de la coordinació i la rapidesa davant situacions crítiques, però també recorda la necessitat de no baixar la guàrdia en cap moment al volant.

Mentre el ferit continua lluitant per la seva vida a l'hospital, la investigació sobre les causes exactes de l'accident segueix oberta. Les autoritats insisteixen en la prudència i en el respecte de les normes de circulació com a eines imprescindibles per evitar tragèdies similars en el futur. La carretera C-26, escenari d'aquest últim succés, continuarà sent objecte de vigilància i, segurament, de futures intervencions per millorar la seva seguretat.