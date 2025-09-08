Rescat de matinada de dos escaladors

Un descens complicat en la foscor es va convertir en una operació de rescat durant la passada nit. Dos escaladors van experimentar serioses dificultats mentre intentaven completar la seva activitat en una coneguda paret rocosa. La caiguda del sol i la complexitat del terreny van transformar la seva aventura en una situació de risc. El cansament acumulat i la manca de visibilitat els van obligar a sol·licitar ajuda externa per poder tornar sans i estalvis
L'actuació dels equips d'emergència es va fer necessària per garantir la seguretat dels esportistes. L'avís es va rebre passades les onze de la nit, mobilitzant els especialistes en rescats de muntanya
Aquests professionals es van enfrontar al desafiament d'accedir a una zona escarpada en plena foscor. L'operació requeria precisió i un coneixement profund de l'entorn per evitar qualsevol contratemps addicional durant l'aproximació als afectats
Una trucada d'auxili a Montserrat
El succés va tenir lloc a l'emblemàtica muntanya de Montserrat, un paradís per als amants de l'escalada. Concretament, els dos esportistes es trobaven descendint l'Agulla de la Mòmia, al terme municipal de Monistrol de Montserrat.
Aquesta agulla és una de les formacions més característiques i freqüentades de la zona, però no està exempta de perills. L'avís als serveis d'emergència es va produir a les 23:05 hores de diumenge, quan els escaladors es van veure incapaços de continuar el descens pels seus propis mitjans
Els Bombers de la Generalitat van activar immediatament efectius del Grup d'Actuacions Especials (GRAE). Aquest equip especialitzat en rescats de muntanya va iniciar l'aproximació a peu fins al punt on es trobaven els escaladors. L'orografia de Montserrat, amb els seus canals i parets verticals, converteix qualsevol operació nocturna en una tasca d'alta complexitat. La preparació i experiència dels bombers van ser crucials per arribar fins als afectats de manera ràpida i segura
El desenllaç d'una nit complicada
Mentre els efectius del GRAE ascendien cap a la seva posició, els escaladors havien aconseguit iniciar el ràpel. Aquesta maniobra d'autodescens mitjançant cordes és una tècnica habitual, però pot ser molt arriscada en condicions adverses
L'arribada dels bombers va proporcionar el suport necessari per completar l'operació sense incidents. Els especialistes els van acompanyar durant la resta del descens, assegurant cada pas en la foscor
Un cop a la base de la paret, la tasca dels equips de rescat no havia acabat. Van guiar els dos esportistes a través del terreny irregular fins al lloc on havien estacionat el seu vehicle. Afortunadament, ambdós escaladors es trobaven en bon estat físic i no van necessitar assistència mèdica. L'incident es va saldar amb un gran ensurt i una valuosa lliçó sobre la importància de planificar al detall les activitats a la muntanya
La importància de la prevenció en l'escalada
Aquest rescat a Montserrat subratlla la importància de la prudència i la preparació en els esports de muntanya. L'escalada, tot i ser apassionant, comporta riscos que es poden magnificar amb l'arribada de la nit o un canvi inesperat en la meteorologia. És fonamental calcular bé els temps, portar sempre material adequat com frontals amb bateries de recanvi i conèixer els propis límits
Els cossos de rescat com el GRAE fan una tasca encomiable, però la primera línia de seguretat és sempre el mateix esportista. Informar algú de la ruta prevista i l'hora estimada de retorn és una mesura senzilla que pot marcar la diferència. Aquest succés, afortunadament sense conseqüències greus, ens recorda que la muntanya exigeix el màxim respecte i una preparació exhaustiva per gaudir-la plenament