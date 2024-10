Greu ensurt en caure un arbre a la carretera en hora punta

Un arbre de grans dimensions ha fet saltar totes les alarmes després de caure sobre la carretera de la Floresta a Sant Cugat del Vallès, bloquejant el pas de vehicles i causant un ensurt important als conductors que circulaven per la zona. Els Bombers de Catalunya, a través del seu compte oficial de Twitter, van informar de l'incident cap a les 14.18 hores i ràpidament sis dotacions es van desplaçar al lloc per procedir amb la retirada de l'arbre i aclarir la via.

A la imatge compartida pels bombers s'observa l'impacte que va tenir l'arbre sobre un vehicle estacionat a la via, sense que, sortosament, es reportessin ferits greus. Tot i això, aquest tipus d'incidents posa de manifest els riscos associats a la caiguda d'arbres de grans dimensions en àrees urbanes i especialment en carreteres, on poden ocasionar accidents amb conseqüències greus. La caiguda d'aquest tipus d'estructures sol ser impredictible i, en moltes ocasions, és deguda a causes naturals com forts vents, pluges intenses o el deteriorament de l'arbre a causa de malalties o envelliment.

Situació perillosa

La perillositat d'un incident d'aquest tipus no rau només en els danys materials que pot causar els vehicles, sinó en el perill que representa per a la seguretat dels ocupants. Un arbre de gran envergadura pot bloquejar completament una carretera, provocant congestió i augmentant el risc de col·lisions secundàries a zones d'alta circulació. A més, en hora punta, quan la densitat de vehicles és més gran, l'impacte d'aquest tipus d'incidents s'amplifica i genera llargs embussos i retards als desplaçaments.

Aquest accident posa en evidència la necessitat d'un monitoratge constant i d'un manteniment adequat de l'arbrat urbà i dels arbres propers a carreteres i vies de trànsit. Les autoritats locals, en col·laboració amb especialistes en arboricultura, han de fer revisions periòdiques per identificar arbres en mal estat o amb risc de caiguda, i procedir a podes o retirades preventives quan sigui necessari. Així es poden minimitzar els riscos d'accidents i millorar la seguretat a les vies.

El succés a Sant Cugat del Vallès també ha evidenciat la ràpida resposta dels serveis d'emergència, que van actuar immediatament per aclarir la carretera i garantir la seguretat dels conductors. A través del seu perfil a les xarxes socials, els Bombers de Catalunya van mantenir informada la ciutadania i van recordar la importància de prendre precaucions en cas de trobar-se amb un obstacle inesperat a la via.