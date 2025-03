Un home es troba malament en un refugi: Així ha estat l'espectacular rescat

per Mireia Puig

Les emergències en plena muntanya solen posar a prova els serveis de rescat, especialment quan ocorren en zones aïllades, de difícil accés o amb condicions meteorològiques adverses.

Precisament, un incident recent ha tornat a demostrar la perícia i la rapidesa de resposta dels equips de rescat a Catalunya, després de rebre's una trucada urgent a causa de la indisposició d'una persona que es trobava allotjada en un refugi de muntanya.

L'alerta va arribar d'hora al matí

La jornada va començar molt d'hora per als equips d'emergències dels Bombers de la Generalitat quan, al voltant de les nou del matí, van rebre una trucada al telèfon d'emergències 112 informant d'una persona indisposada.

| Wikipedia

L'avís es va efectuar exactament a les 08:57 hores i posava en alerta immediata els serveis d'emergències catalans, que van activar ràpidament el protocol de rescat aeri a causa de les dificultats d'accés al lloc de l'incident.

L'afectat, la identitat del qual no ha transcendit, estava allotjat al conegut refugi Ventosa i Calvell, situat en plena Vall de Boí. Es tracta d'una zona molt popular entre senderistes i muntanyencs, especialment freqüentada durant caps de setmana i èpoques vacacionals, donada la seva bellesa natural i l'abundància de rutes properes.

Desplegament aeri en condicions adverses

A causa de la inaccessibilitat i l'abundància de neu acumulada a la zona, el rescat va haver de realitzar-se amb helicòpter. Per a això, els Bombers van activar l'helicòpter del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), juntament amb personal mèdic especialitzat. Els professionals es van desplaçar ràpidament fins a la ubicació indicada, en condicions meteorològiques complexes que van complicar encara més l'operatiu.

Segons ha informat oficialment el cos de Bombers, el rescat es va produir amb total èxit gràcies a l'habilitat dels pilots i l'experiència de l'equip desplegat sobre el terreny. Un cop a la zona, es va procedir amb rapidesa a l'avaluació mèdica i estabilització de la persona indisposada, garantint així la seva seguretat durant l'evacuació aèria.

Evacuat fins a Vielha amb rapidesa

L'operació va culminar amb el trasllat de la persona afectada fins a l'helisuperfície situada a Vielha, un punt habitual per a l'aterratge d'emergències sanitàries de la zona. Allà, una ambulància del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ja esperava per traslladar el pacient a un centre sanitari on es realitzarien proves més exhaustives i es determinaria l'abast exacte de la dolència que va provocar aquesta emergència.

La rapidesa en la coordinació entre diferents cossos d'emergències va ser decisiva per garantir un final feliç a un incident que podria haver-se complicat considerablement, a causa de la ubicació i a les condicions hivernals extremes que encara afecten gran part del Pirineu català.

| Canva

La importància de prevenir a alta muntanya

Aquest nou rescat posa en valor l'eficàcia dels protocols d'emergència catalans, però també recorda la importància de prendre totes les mesures preventives quan es realitza una excursió o estada a alta muntanya. Equipar-se adequadament, informar sempre de la ruta prevista i respectar les condicions meteorològiques i físiques personals poden marcar la diferència a l'hora d'evitar incidents que, encara que resolts amb èxit, sempre comporten un risc considerable.

A més, la rapidesa de l'avís i l'adequada resposta del refugi Ventosa i Calvell en aquest cas concret també han estat essencials, evidenciant novament que la col·laboració i formació del personal de refugis és clau en qualsevol operatiu de rescat.