Incendi brutal en una indústria de reciclatge: Acudeixen 14 dotacions dels Bombers

El matí d'aquest dimarts ha començat amb una gran alerta a causa d'un incendi de dimensions importants que afecta una indústria dedicada al reciclatge. En aquests moments, efectius d'emergència continuen desplegats intensament tractant de controlar les flames, mentre una densa columna de fum negre s'estén pel cel, visible des de diversos quilòmetres a la rodona.

Foc descontrolat al Polígon Industrial La Canya

L'incendi s'ha declarat al voltant de les 09:40 hores d'aquest matí en una empresa especialitzada en el reciclatge de fibres tèxtils, situada al polígon industrial La Canya, al municipi d'Olot. Segons les primeres informacions facilitades pels Bombers de la Generalitat, el foc ha començat a l'interior de l'establiment, propagant-se ràpidament i afectant amb gravetat dues de les cinc naus que componen el complex industrial.

| ACN

Fins ara, es desconeix quina ha pogut ser la causa que va originar el foc, però les autoritats ja han començat les investigacions pertinents per aclarir el que ha passat. En aquest instant, la prioritat és controlar la situació i evitar que l'incendi es propagui encara més per les naus industrials veïnes o fins i tot arribi a àrees residencials properes.

Ampli desplegament de Bombers

Donada la magnitud de l'incendi, la resposta per part dels serveis d'emergència ha estat contundent i ràpida. Un total de 14 dotacions de Bombers estan en aquests moments treballant intensament per extingir les flames i assegurar la zona. Les tasques són especialment complicades a causa del material inflamable acumulat a les naus, principalment fibres tèxtils reciclades que cremen amb rapidesa i generen una gran quantitat de fum tòxic.

Les imatges captades per equips aeris mostren clarament la gravetat de l'incendi, amb una columna de fum visible des de diversos quilòmetres. A més, la presència massiva d'efectius busca evitar que les flames puguin estendre's cap a altres instal·lacions industrials o zones habitades, reduint així riscos addicionals per a la població i el medi ambient.

Conseqüències i precaucions necessàries

Encara que de moment no s'ha informat de ferits ni víctimes personals, l'abast material d'aquest incendi podria ser considerable, afectant greument l'activitat econòmica de l'empresa i del polígon industrial en general. Per ara, les autoritats recomanen a la població de les àrees properes mantenir portes i finestres tancades a causa de la potencial toxicitat del fum, evitant també acostar-se al lloc de l'incendi per facilitar les tasques d'extinció.

Aquest tipus d'incendis industrials no només representen pèrdues econòmiques significatives per a les empreses implicades, sinó que també comporten riscos ambientals importants a causa de l'emissió de substàncies contaminants generades durant la combustió de materials reciclats. Per això, s'insisteix en la necessitat d'una ràpida intervenció i contenció per part dels equips especialitzats.