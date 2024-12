Imatges impactants de l'accident d'avió a Corea del Sud: Més de 100 morts

per Sergi Guillén

El món de l'aviació es troba consternat després del tràgic accident aeri ocorregut a Corea del Sud aquest diumenge. Els informes inicials assenyalen que més d'un centenar de persones han perdut la vida, en la seva majoria ciutadans coreans. Mentre que un petit grup de passatgers i tripulants lluita per sobreviure.

El sinistre, esdevingut a l'aeroport internacional de Muan, ha sacsejat l'opinió pública. Degut a les impactants imatges que circulen a les xarxes socials i a les declaracions de les autoritats locals de rescat que confirmen la magnitud de la tragèdia. L'aeronau, identificada com vol 7C2216 de la companyia Jeju Air, va partir de Bangkok (Tailàndia) a primera hora del matí i tenia previst un aterratge segur a Muan.

Tanmateix, l'aterratge es va complicar a les 9:07 hores (00:07 GMT), quan l'avió afectat va sortir de la pista i es va estavellar contra la tanca de l'aeroport. Les escenes posteriors, compartides a les xarxes, mostren les restes del fuselatge i la intensa tasca dels bombers per controlar les flames.

Tràgic balanç de víctimes

El sinistre ha deixat un saldo devastador que supera els 100 morts, encara que les xifres encara varien. Segons el servei de bombers, fins al moment s'han confirmat 122 víctimes, però les autoritats estimen que la xifra real podria ascendir a 179 morts. L'avió transportava un total de 181 persones, inclosos sis membres de la tripulació, 173 passatgers coreans i dos passatgers tailandesos.

Malgrat la magnitud de l'impacte, es va informar del rescat de dos supervivents: un tripulant i un passatger. Per ara, es desconeix l'estat clínic d'aquests diferents supervivents, però les autoritats esperen que aportin dades clau per esclarir què va succeir en els últims minuts de vol. La majoria dels cossos van ser trobats als voltants de la zona d'impacte, mentre que alguns passatgers continuen desapareguts.

Possibles causes de l'accident

La Policia i el cos de bombers han iniciat una investigació per determinar les causes exactes d'aquest accident aeri. Les primeres hipòtesis apunten a una possible fallada en el tren d'aterratge de l'aeronau, suposadament provocada per la col·lisió amb un ocell poc abans de tocar la pista. Aquest tipus d'incident, encara que poc freqüent, pot generar greus danys en components crítics de l'avió, incloent motors i mecanismes d'aterratge.

L'investigació s'ha centrat en analitzar les gravacions de la caixa negra i els testimonis preliminars dels dos supervivents. L'objectiu és confirmar o descartar el xoc amb un ocell com a desencadenant principal de la tragèdia. Experts en aeronàutica, tant locals com internacionals, han estat convocats per brindar assessorament tècnic i garantir un procés d'indagació rigorós.

Coordinació de rescat i dol nacional

L'atrafegat aeroport internacional de Muan es va transformar de seguida en un centre d'operacions d'emergència, congregant els bombers, personal mèdic i membres de la Policia. La prioritat era sufocar l'incendi i localitzar possibles supervivents entre les runes. Hores més tard, les autoritats de salut van emetre una crida urgent a donar sang i voluntaris van acudir per donar suport en tasques logístiques.

Enmig de la commoció, diversos mitjans locals destaquen la solidaritat de la comunitat sud-coreana amb les víctimes i les seves famílies. S'han habilitat espais d'atenció psicològica per a aquells que van viure de prop l'accident o van perdre els seus éssers estimats. També es van col·locar ofrenes florals prop de la zona zero, on s'han registrat escenes de dolor i oracions en memòria dels morts.

Investigació en curs i repercussió internacional

La magnitud d'aquesta tragèdia ha generat reaccions arreu del món. Diversos organismes internacionals s'han sumat a les mostres de pesar i han ofert assistència tècnica per esclarir els motius del sinistre. Per ara, el Ministeri de Transport de Corea del Sud s'esforça per assegurar la transparència de la investigació i ha garantit que publicarà totes les seves conclusions de manera oportuna.

Mentrestant, l'aparició d'impactants imatges a les xarxes socials i en mitjans internacionals manté l'atenció global posada en aquest accident d'avió a Corea del Sud. S'espera que les troballes finals serveixin d'aprenentatge per a les futures operacions i que permetin establir protocols de seguretat més estrictes, sobretot als aeroports amb alt flux d'ocells.