Un condemnat per assassinat crema la seva cel·la: Acaba mort

Un nou incident tràgic ha sacsejat aquest dilluns les instal·lacions d'un centre penitenciari a Catalunya, deixant com a saldo la mort d'un pres condemnat per assassinat. La jornada ha començat de manera dramàtica quan els funcionaris penitenciaris han estat alertats per una situació d'emergència en una de les cel·les.

Incendi mortal durant la matinada

Segons la informació proporcionada per fonts oficials del Departament de Justícia, el succés ha ocorregut durant la matinada al mòdul 5 del centre penitenciari Mas d’Enric, situat a la localitat d'El Catllar, a la comarca del Tarragonès. Un intern, que es trobava sol a la seva cel·la, ha encès el matalàs en el que, segons les primeres hipòtesis, seria un intent de suïcidi.

Els funcionaris han actuat immediatament després de rebre l'alerta, activant els protocols d'emergència establerts. Ràpidament han extingit el foc i han procedit a brindar assistència sanitària a l'intern. Malgrat les maniobres de reanimació realitzades en primer lloc pels mateixos funcionaris i posteriorment pels professionals sanitaris del centre penitenciari, no s'ha pogut salvar la vida del pres, la mort del qual probablement ha estat causada per la inhalació del fum generat per l'incendi.

| ACN

Antecedents del mort

L'intern mort estava classificat en segon grau penitenciari i complia una condemna de 22 anys per assassinat. La sentència dictaminava que romandria privat de llibertat fins a l'any 2043, moment en què la recuperaria definitivament. La gravetat del delicte comès per aquest pres fa anys afegeix encara més dramatisme al desenllaç ocorregut aquesta matinada, aixecant qüestions sobre els protocols de prevenció en centres penitenciaris catalans.

Investigacions en curs

Després del succés, la comitiva judicial s'ha desplaçat fins al centre penitenciari per dur a terme una investigació exhaustiva de les circumstàncies exactes que envolten la mort de l'intern. Aquest procediment permetrà aclarir amb precisió si efectivament es va tractar d'un suïcidi i, en cas afirmatiu, determinar si hi va haver senyals prèvies o indicis que el pres podria dur a terme una acció semblant.

| Gencat

A més de la investigació judicial, la Direcció General d’Afers Penitenciaris també ha iniciat una revisió completa del cas. S'està recopilant tota la informació disponible per avaluar si hi va haver algun error en els sistemes de vigilància o si hi va haver signes d'alerta que no van ser suficientment considerats per prevenir un desenllaç fatal.

Aquest lamentable incident posa novament sobre la taula la importància crucial de reforçar constantment els mecanismes preventius i protocols de seguretat dins de les presons. La capacitat de detectar i reaccionar eficaçment davant situacions de risc com intents de suïcidi o episodis violents resulta essencial per garantir la seguretat tant dels interns com del personal penitenciari.