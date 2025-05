Piròman amb antecedents crema nou establiments: Detingut

Un individu ha sembrat recentment el caos en incendiar diversos locals comercials durant la matinada, causant pànic i pèrdues econòmiques importants a la zona afectada. L'autor dels fets, que ja tenia múltiples antecedents policials, va ser finalment detingut després d'una minuciosa investigació policial.

Nit de foc i caos a Cambrils

El passat 18 d'abril, en plena matinada, la calma habitual es va veure abruptament interrompuda quan van començar a declarar-se incendis simultanis en diversos punts comercials propers al port de Cambrils, a la comarca del Baix Camp.

Els serveis d'emergència van rebre, en menys de trenta minuts, nou avisos alertant d'incendis en diversos establiments, incloent restaurants, botigues i zones en construcció.

| ACN

La ràpida resposta dels Bombers de la Generalitat, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local va permetre controlar i extingir els incendis abans que causessin danys encara més severs. Tot i la seva ràpida intervenció, les pèrdues materials van ser quantioses, afectant cinc restaurants, dues botigues comercials, una zona en construcció i els baixos d'un edifici residencial.

Investigació i captura del responsable

Des del primer moment, els Mossos d'Esquadra, en coordinació amb la Policia Local, van emprendre una investigació exhaustiva per esclarir els fets i trobar el responsable. Hores després dels incendis, els agents van localitzar un home de 33 anys que actuava de manera sospitosa a les immediacions de l'avinguda de la Riera de l'Alforja, a prop de la plaça de l'Ajuntament de Cambrils.

En ser interceptat, se li va trobar en possessió d'un encenedor, però en aquell moment no existien proves suficients per a la seva detenció immediata.

No obstant això, els investigadors no van desistir i van continuar reunint indicis fins a aconseguir vincular de manera inequívoca el sospitós amb els nou incendis registrats aquella matinada. Segons fonts policials, la tasca va ser facilitada per l'extens historial delictiu de l'individu, que ja comptava amb més d'una vintena d'antecedents, molts d'ells per fets similars relacionats amb danys i foc.

| ACN

Conseqüències econòmiques i judicials

Les pèrdues econòmiques derivades d'aquests actes vandàlics són significatives, ja que molts comerciants afectats han vist seriosament compromesos els seus negocis en vigílies de la temporada turística alta, clau per a l'economia local de Cambrils.

Després de completar les investigacions necessàries, el sospitós va ser finalment detingut aquest passat dilluns al migdia i acusat formalment de nou delictes de danys i incendi. Posteriorment va ser posat a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia a Reus, on es determinarà la seva situació legal definitiva.