Gairebé 10 dotacions de Bombers en un incendi que afecta un immoble

per Sergi Guillén

En els darrers dies, els Bombers de Catalunya han estat atenent nombrosos incendis en cases. Els avisos s'han multiplicat per les baixes temperatures i l'ús de calefactors. Aquests esdeveniments posen en perill tant els residents com els equips d'emergència.

Cada intervenció implica un esforç coordinat per evitar tragèdies més grans i assegurar l'evacuació segura dels afectats. Les emergències recents inclouen incendis en edificis de diverses plantes i cases unifamiliars.

La rapidesa de propagació de les flames és un dels factors més crítics. Els Bombers treballen a contrarellotge per contenir el foc i evitar que afecti més cases. La prevenció, però, continua sent clau per minimitzar el risc.

El perillós incendi que es va produir ahir

Ahir, un nou incendi s'ha sumat a la llista d'intervencions fetes aquesta setmana. En aquest cas, el foc va afectar un edifici residencial a Santa Perpètua de Mogoda. L'avís va arribar a les 20.25 hores, i ràpidament es van mobilitzar els equips necessaris per extingir el foc.

| Govern

L'incendi va començar en una de les habitacions del primer pis de l'edifici, i les flames van consumir completament la cambra i part del passadís. La resta de l'immoble va quedar afectada pel fum i la calor. Els Bombers van desplegar gairebé 10 dotacions per controlar la situació i assegurar l'edifici.

L'evacuació dels veïns va ser una prioritat. Vuit persones van ser rescatades dels pisos superiors. Cinc van utilitzar l'autoescala, mentre que tres van baixar per l'escala comunitària, una protegida amb una caputxa de rescat.

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) també es va desplaçar al lloc amb vuit unitats terrestres. Un equip conjunt de SEM i els Bombers de la Generalitat de Catalunya va atendre els afectats. Deu persones van presentar afectacions lleus, mentre que nou van rebre l'alta al lloc, mentre que una va ser traslladada a l'Hospital de Mollet.

Un tipus de succés molt perillós

Aquests incendis destaquen els perills inherents al foc a immobles residencials. Les flames i el fum es propaguen ràpidament, deixant poc marge de maniobra. La calor extrema i la toxicitat del fum representen unes amenaces molt greus per a la salut; a més, els danys estructurals poden complicar les tasques de rescat.

La prevenció continua sent la millor eina per evitar aquests sinistres. És fonamental revisar les instal·lacions elèctriques i mantenir els equips de calefacció en bon estat. Els Bombers recorden la importància de tenir detectors de fum i establir plans d'evacuació a cada llar.

Gràcies a la ràpida intervenció dels equips d'emergència, es va aconseguir evitar una tragèdia més gran a Santa Perpètua de Mogoda. Tot i això, aquests esdeveniments subratllen la necessitat de conscienciació i precaució per minimitzar riscos en el futur.