Nuevos retrasos en Rodalies e indignación masiva: 'Hasta que no pase una desgracia...'

No hay peor manera de empezar la penúltima semana del año que cayendo en el habitual caos de Rodalies. Los retrasos, las incidencias y el malestar de los pasajeros vuelven a protagonizar las mañanas en Catalunya, dejando a miles de usuarios atrapados en estaciones y andenes abarrotados.

Este lunes, la línea R4 de Rodalies ha vuelto a sufrir una incidencia que ha disparado las quejas y la indignación entre los usuarios. El problema se ha originado entre las estaciones de Sant Vicenç de Calders y Els Monjos, donde una avería en las instalaciones ha provocado retrasos importantes. Aunque al inicio se anunciaban demoras de 30 minutos, la situación ha empeorado progresivamente y ahora las esperas superan los 60 minutos.

La línea R4 es uno de los servicios más importantes de Rodalies en Catalunya. Conecta poblaciones clave como Sabadell, Terrassa, Martorell y Manresa con la ciudad de Barcelona. Se trata de una línea que atraviesa zonas densamente pobladas del área metropolitana. Por eso, una incidencia de este tipo afecta gravemente a miles de pasajeros que dependen del tren para ir a trabajar o estudiar.

La avería de hoy ha dejado en evidencia, una vez más, las carencias del servicio ferroviario. Los usuarios que se encontraban en las estaciones afectadas han manifestado su desesperación en las redes sociales. Muchos de ellos han llegado tarde al trabajo, mientras que otros han optado por buscar alternativas como autobuses o vehículos privados.

Las críticas de los usuarios

El tuit informativo de la cuenta oficial de la línea R4 ha generado una avalancha de críticas. Los usuarios han mostrado su hartazgo con comentarios contundentes y directos. "Es una vergüenza", ha resumido uno de ellos, mientras que otros no han dudado en exponer la gravedad de la situación.

"Pero no puede ser que una avería tan lejos afecte a toda el área metropolitana de la R4...", decía un usuario desde Sabadell. Otro escribía: "Qué cojones tenéis. No hay día en el que no tengáis ninguna incidencia, siempre en el mismo tramo y hoy, para variar, la gente llega tarde al trabajo".

Pero esto no quedaba aquí, ni mucho menos. "6:27 am, vosotros cada día os superáis más; sois un desastre", respondía otra persona, evidenciando que las incidencias son recurrentes y previsibles.

Hay una frase en concreto en la que varios usuarios coincidieron y que destaca por su contundencia: "Hasta que no pase una desgracia no pararéis". Otro comentario reflejaba la frustración generalizada: "No entiendo cómo la gente sigue pagando por un servicio que no se presta correctamente. Servicio nefasto."